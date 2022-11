México anuncia que Tecatito Corona no puede ir al Mundial

El departamento de comunicación de la Selección Nacional de México ha informado de que Tecatito Corona no podrá acudir al Mundial de Catar, que comienza el 20 de noviembre, dentro de 12 días. El técnico del combinado Tri, Tata Martino, había insistido en hablar con el futbolista para valorar la posibilidad de incorporarlo a la concentración mexicana en Gerona previa a la Copa del Mundo, pero los plazos se antojaban imposibles.

Según las fechas previstas de recuperación del jugador del Sevilla, Tecatito, que se rompió el peroné y los ligamentos del tobillo en agosto y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, no tenía tiempo material para poder ir con México una semana antes de la gran cita futbolística.

📄 | NOTA Jesús Manuel Corona no formará parte de nuestra concentración rumbo a 🇶🇦 debido a que no ha completado su proceso de recuperación. ¡Mucha fuerza! Sabemos que pronto volverás con todo. 👊🏻 💚👉🏻 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 8, 2022

Desde México han ido publicando que incluso había prevista una visita de los servicios médicos del Tri a Sevilla para valorar tal posibilidad. Pero ha bastado una conversación de Tata Martino con el futbolista para descartarlo.

Así reza la nota pública de la selección mexicana:

La Dirección de Selecciones Nacionales Varoniles informa, tras la comunicación pertinente entre Gerardo Martino, Director Técnico de la SNM y Jesús Manuel Corona, que el jugador no podrá ser integrado a la concentración de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Lo anterior, debido a que no se ha completado su proceso de recuperación, tras la lesión sufrida en agosto de este año.

El equipo de Selecciones Nacionales seguirá al pendiente de su evolución, en espera de que Jesús tenga un exitoso y pronto regreso a las canchas.

Sampaoli ha sido preguntado más de una ocasión sobre ese prurito mexicano por contar con Tecatito, pese a que la recuperación de su lesión no se preveía antes de diciembre, en pleno Mundial. "Tecatito va progresando día a día. Su fecha de alta para que vuelva a entrenar progresivamente con el equipo creo que es el 1 o el 2 de diciembre. No veo, por el informe médico, que él pueda tener esa posibilidad. A lo mejor con lo que dicen los médicos, si la evolución es buena, porque él ha tenido una lesión muy grave, adelantarla sería peligroso, pero no sé", dijo la víspera del Sevilla-Copenhague.

"Sé también que al jugador le gustaría estar en el Mundial con su selección y que al grupo de jugadores mexicanos también le gustaría que él estuviera, pero yo no lo puedo decir. La responsabilidad es del médico, que es el que va a decir si puede o no", añadió el argentino.

De este modo se cierra el culebrón de Tecatito, que podrá seguir recuperándose ya con tranquilidad durante lo que dure el Mundial para volver a estar a disposición del Sevilla a partir del 31 de diciembre, cuando se reanuda la Liga.