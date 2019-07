El director general deportivo del Sevilla, Monchi, ha cerrado definitivamente la puerta de Dani Ceballos después de que desde hace semanas el nombre del centrocampista del Real Madrid haya estado vinculado a su nuevo proyecto, que será liderado por Julen Lopetegui.

“A día de hoy no hemos hecho ninguna gestión. No sé si el presidente, por aquello de que es de Utrera. Dani Ceballos nunca ha sido objetivo para nosotros”, ha zanjado el de San Fernando, que sí ha mencionado otras operaciones que el Sevilla tiene en marcha y que pueden dar sus frutos próximamente.

Una de ellas es la de Jules Koundé, joven central del Girondins de Burdeos cuya incorporación está muy avanzada y que esta noche puede estar en Sevilla. “Es un hecho que hay negociaciones con el Girondins, pero que esté cerrada no. Que el jugador va a viajar a Sevilla es cierto, pero no quiere decir que esté hecho. Hasta que no se firman las operacines no están. Es una operación dificil y complicada y por eso tengo que agradecer al presidente y al consejo la confianza depositada”.

En un escalón inferior con respecto a posibilidades de que recale en Nervión está, según Monchi, Sergio Reguilón. “Es un lateral que tiene opciones y está bien posicionado pero hay otros. De ahí a que, como he leído, esté cerrado, hay un trecho”, ha avisado.

Monchi ha querido mostrar su agradecimiento al club las facilidades dadas para el proyecto. “Todos los directores deportivos estamos hasta arriba en esta fecha. Tengo que dar las gracias al presidente y al consejo porque me están dando los argumentos necesarios para que la planificación que está en mi cabeza vaya saliendo. Vamos de la mano del míster y en los plazos necesarios”.