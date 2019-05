La agria discusión entre Monchi y José María del Nido en la Feria sigue siendo un tema de actualidad en el Sevilla FC, aunque con el paso de las horas, uno de sus protagonistas, el director deportivo del cuadro de Nervión, ha bajado el tono y restado importancia al hecho.

Así lo ha expresado en los micrófonos de Onda Cero: "¿La discusión con Del Nido? No me siento orgulloso de lo que pasó pero hay que olvidarlo. No hay que buscar culpable e inocente. También se pelean los hermanos. Sólo fue una discusión. Le tengo mucho aprecio a José María".

De esta forma, Monchi cierra un capítulo nada agradable para seguir centrado de lleno en la planificación deportiva de cara a la próxima temporada, con nombres propios como Sarabia y Banega.