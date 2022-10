Monchi: "Estamos trabajando para subsanar las carencias en el mercado"

La situación lo requería y tanto José Castro como Monchi atendieron a la prensa para tratar la actualidad del Sevilla, en una situación de crisis que han intentado frenar en seco con la contratación de Jorge Sampaoli. Pero el estado de cosas en el Sevilla necesitaba un análisis profundo, porque hay muchas dudas en el sevillismo, desde las razones de la continuidad de Julen Lopetegui hasta su destitución quedando señalado como único culpable, hasta la tardanza en hacerlo si creían que no había otra solución...

Son muchas las cuestiones, y a responderlas se aprestaron los dos máximos responsables de todo lo que ocurre en el Sevilla. En el caso de Monchi, pese a que realizó ya un balance de la planificación al finalizar el mercado, es obvio que ha quedado muy incompleta y eso también ha influido en el pésimo inicio del Sevilla.

Y Monchi reconoció su error, "a día de hoy", en la planificación. "A día de hoy no está funcionando, estamos a un punto del descenso, de los últimos diez partidos hemos ganado uno… A día de hoy no funciona la idea de la planificación y asumimos las críticas. Ha sido un mercado especial, porque había que cuadrar algunos números. Pero a mí no me ha presionado nadie, yo he tomado las decisiones que creía. Espero que esto cambie, ya lo decía Julen, que hay jugadores que tienen que ir recuperando su mejor toque, ya lo ha dicho hoy Jorge. Hay que ir recuperando el nivel de los que estaban y que vayan dándolo los que han llegado. En los exámenes parciales de junio nos valorará a todos. Pero tengo que asumir que a día de hoy no está yendo la planificación".

"Estamos detectando carencias en la plantilla, pero no puedo airearlas porque sería una falta de respeto"

En ese sentido, reconoció que él y su departamento de fútbol ya han analizado los males de la plantilla e intentará corregir los errores en el mercado de invierno. Eso sí, no dio ni una pista: "Si digo que hay fallos en la portería, ¿qué pensarían Bono, Dmitrovic y Alberto (Flores) cuando los vea en el entrenamiento?. Estamos detectando carencias que existen en la plantilla, pero no puedo airearlas porque sería una falta de respeto total para la gente que está en la plantilla, estamos trabajando para mejorar esas carencias para subsanarlas en el momento en el que se abra el mercado".

"Desde que vimos que había que revertir la situación lo primero que hicimos es el mercado y analizar situaciones", argumentó Monchi sobre si Sampaoli fue la primera opción. "Desde que hablamos con Jorge él nos convenció, y escuchándolo hoy más aún, de que sus ganas de venir y su ilusión por volver al Sevilla y recuperar sensaciones que tuvo en el pasado, es el candidato ideal para cambiar esto. Es verdad que la plantilla no está hecha para él. Nos pidió horas para analizar la plantilla y nos dijo que sin ser una plantilla hecha para él podía con ella conseguir los objetivos. Hay una relación más allá de lo personal y no ha habido ningún problema con esto".

"Lo importante ahora es recuperar sensaciones, actitudes y remontar. Pero siempre somos ambiciosos".

Otro asunto que tocó Monchi fue sus gestos al bajar al césped, en concreto por cómo animó a Julen Lopetegui a despedirse y lo que significa eso de posible autoexculpación... "En un libro de Roberto Arrocha sobre mí, la foto de portada es conmigo en el campo, no en la grada, en el Philips Stadion, en 2006. Voy a seguir bajando al estadio siempre, porque creo que mi forma de entender esto es por el contacto con los jugadores, y con la afición. Al que le guste, gracias. Al que no le guste, pues lo entiendo. Hay momentos en los que haga lo que haga uno suena bien, y otros en los que haga lo que haga, no. Voy a seguir siendo el mismo, sin egos ni nada de nada. Lo hice porque creía que era justo con Julen Lopetegui, porque creía que se merecía ese reconocimiento. Incluso pudiendo perjudicarme a mí, por lo que puedan pensar. Cuando voy a saludar a nuestros aficionados cuando perdemos o ganamos lo hago con naturalidad, porque lo he hecho siempre".

También se puso como objetivo, como responsable de la situación, de los cánticos de "Pepe Castro, dimisión". "Si la gente se quiere pronunciar y es respetuosa, no podemos entrar. La responsabilidad también es para el director deportivo y cuando escucho gritar a Pepe Castro me siento también responsable y creo que él no se merece ese mal rato. La afición es soberana. Y si damos 100 por 100, vamos a dar 200 por 100 para intentar que eso se quede en el olvido".

"Lo hice porque creía que era justo con Julen Lopetegui, se merecía ese reconocimiento"

"Si analizamos la parte del resultado, creo que no habría cambiado mucho, el Dortmund fue muy superior y no habría habido tiempo en día y medio", dijo sobre la decisión de mantener a Lopetegui ante el Sevilla Dortmund, en lugar de haberlo destituido antes. "El equipo lo dio todo ante el Dortmund, en la mañana estaba motivado durante el entrenamiento, no sé si hubiéramos ganado con otro entrenador. Creo que fue justo lo que pasó, que Julen saliera ovacionado del terreno de juego".

E insistió sobre su fracaso por la destitución de Lopetegui. "Cuando un club cesa a un entrenador, es un fracaso del director general deportivo, por no conseguir que ese entrenador no tuviera las herramientas para conseguir los objetivos, sobre todo en un entrenador exitoso. No puedo martirizarme, sino ponerme a trabajar lo antes posible para que con Jorge la situación cambie".

"Cuando escucho gritar a Pepe Castro me siento responsable; él no se merece ese mal rato"

¿Faltó tacto en las formas? Ha habido muchas críticas a que Lopetegui siguiera entrenando cuando el comité de dirección ya había decidido su relevo. "Para gustos están los colores. Cuando mucha gente dice que nos hemos equivocado, puede que nos hayamos equivocado, Pero os puedo decir que todo se ha hecho de los iguiente al máximo respeto. Pepe y yo nos podemos equivocar, pero somos gente de bien. Y todo lo hemos hecho pensando primero en lo que está por encima de todos nosotros, que es el Sevilla. Y luego también hemos pensado en Julen. Le comunicamos la decisión después del Dortmund. Y ahí, después de debatirlo internamente, pensamos que el entrenador más preparado para dirigir el Sevilla ante el Dortmund era Julen. Además, yo creo que Julen necesitaba despedirse y se merecía esa despedida que tuvo el miércoles en el campo. Pero entiendo y comparto que haya gente que diga que fue un error, pero no que fuera una falta de respeto, porque una falta de respeto es queriendo, y nosotros no lo hemos hecho así, sino pensando en lo mejor para el Sevilla y con respeto para él".

"Entiendo que haya gente que diga que fue un error dejar a Julen ante el Dortmund, no una falta de respeto"

Además, negó que hubiera mal rollo entre Lopetegui y Monchi y que se cerrase en falso esa herida en junio con la continuidad. "En tres años y medio hemos discutido, porque somos dos caracteres muy fuertes, pero como he discutido con el presi o con José María (Del Nido Carrasco). Pero no ha habido nada extraño, siempre he tenido una buena relación con él. Y me siento responsable porque a día de hoy no he conseguido que la plantilla haya dado un buen nivel. Pero la relación con Julen es magnífica y no ha habido nada entre nosotros. Al final de la pasada temporada nos sentamos con el míster, revisamos todas las cuestiones y todos creímos que lo mejor era seguir con el proyecto, y por eso seguimos".

La despedida de Lopetegui también salió a la palestra. "En la rueda de prensa anterior no lo vi tan enfadado, pero en la posterior al partido y en su despedida dio muchas gracias al club y todo lo que dijo fue en tono positivo y de agradecimiento. El comportamiento de Julen ha sido de diez".

"Quiero darle las gracias públicamente a Julen Lopetegui; no sólo a él, sino a Pablo, a Juanvi y a Óscar"

Por último, vio natural la destitución. "El proceso ha sido complicado, cuando los resultados no llegan todos los clubes del mundo tienen que buscar soluciones. Confiábamos en que Julen pudiera revertir la situación y cuando pensamos que ya no era posible revertirla con Julen pensamos en Jorge como persona idónea para revertir una situación que es difícil. Es el proceso normal y corriente cuando los resultados no llegan".

Monchi no desperdició la ocasión para darles las gracias a Lopetegui y a su cuerpo técnico. "Quiero darle las gracias públicamente a Julen Lopetegui. No sólo a él, sino a Pablo (Sanz), a Juanvi (Peinado) y a Óscar (Caro), a veces se habla de Julen y no de los compañeros. Darles las gracias eternas a todos, y especialmente a Julen por la relación personal. Como nos dijimos, se acaba la relación profesional y se queda la relación personal".