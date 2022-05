Monchi, en un encuentro con médicos de la Premier sobre las lesiones en la élite

El director general deportivo del Sevilla, Monchi, ha participado en un encuentro en la Real Academia de Medicina de Sevilla para tratar de encontrar las claves a la proliferación de lesiones en el deporte de élite, un asunto que ha traído de cabeza al club nervionense por la plaga que ha sufrido el primer equipo y que ha impedido un mayor rendimiento y poder acceder a objetivos mayores.

La pandemia ha puesto de manifiesto de forma muy clara que no hay nada que interese más a las personas que su salud. Ha mostrado igualmente que, en la era de la infoxicación, los bulos y las fake news, facilitar el acceso al conocimiento científico, y hacerlo de forma accesible y divulgativa, es una bandera que deben enarbolar entidades como la Real Academia de Medicina de Sevilla (RAMSE), la más antigua de España. Así lo cree su presidente, el Dr. Carlos Infantes, que la ha hecho suya y ha puesto en marcha un programa de actividades cuyo objetivo último es que “la sociedad sevillana conozca y se beneficie de todo ese caudal de conocimiento que es capaz de poner a su disposición una entidad como la Academia”.



No se le oculta no obstante al Dr. Infantes que abrir la Academia a la sociedad significa, en cierto modo, conectar con sus intereses y también con la actualidad. Y por eso, una de las primeras acciones que se pondrán en marcha en esta nueva etapa es el Ciclo de Sesiones sobre lesiones en la alta competición deportiva y en el mundo del toreo, que ha dado comienzo hoy. “De todo ese conocimiento experto de los profesionales que tratan las lesiones de los deportistas de élite, se beneficia también el ciudadano, pues mucho de ese aprendizaje se traslada luego a la práctica clínica habitual y nos permite, por ejemplo, acortar los tiempos de recuperación de una lesión en el ámbito laboral”.

El director de este Ciclo, es el traumatólogo sevillano y académico Dr. Emilio López Vidriero, que acumula una amplia experiencia en el tratamiento de profesionales de diferentes deportes. “Es un tema de gran actualidad –subraya López Vidriero–, pues estamos viendo por ejemplo esta temporada la gran cantidad de lesiones que hay en los equipos de fútbol de la ciudad”. Todas las sesiones contarán con la participación de profesionales del mundo del deporte que han estado o están en primera línea.



La primera sesión ha tenido como protagonista al fútbol y a ella seguirán una jornada sobre los deportes de raqueta, en la que se contará con la presencia de tenistas y jugadores de bádminton profesionales y una tercera sobre natación, que contará con la participación de Mireia Belmonte. El Ciclo se cerrará con una sesión sobres las lesiones en el mundo del toreo, que contará igualmente con la participación de los profesionales médicos y figuras del toreo.

En la sesión de este viernes han participado el Dr. José María Madrigal, pionero en la introducción de la artroscopia en España y en Sevilla. Ha sido consultor durante muchos años de los dos equipos de fútbol de la ciudad y ha tratado, entre otros, a Maradona.

También lo ha hecho el Dr. Francisco Biosca, actual jefe de los Servicios Médicos del Chelsea FC y con una amplia experiencia en el tratamiento de futbolistas profesionales no solo de la Premier League sino también de la liga ucraniana. Ha sido Presidente de la Sociedad Europea de Medicina Deportiva.



Como coordinador de estas sesiones y académico de la RAMSE, el Dr. Emilio López Vidriero, jefe de los Servicios Médicos del Watford FC y consultor del Real Betis Balompié, así como de otros deportes y federaciones, ha repasado la evolución de la traumatología deportiva, exponiendo su experiencia como integrante de la junta directiva de la Sociedad Europea de Medicina deportiva y de la Española de Traumatología deportiva.

Ha cerrado el turno de intervenciones el Dr. Ramón Balius, consultor de equipos del Calcio, la Premier League y la Liga española, quien ha realizado un análisis las últimas novedades en la lesión del futbolista.

La sesión celebrada esta tarde ha concluido con una mesa redonda en la que han expuesto su experiencia personal y profesional antiguos futbolistas de élite, caso de Poli Rincón (ex futbolista internacional del Real Betis Balompié y el Real Madrid.

En la inauguración de la jornada 'Abordaje de la lesión en el mundo del fútbol' han participado asimismo Carlos Infantes, presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla y Rafael Muela, consejero del Real Betis Balompié, entre otros.

