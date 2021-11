Monchi: "Es un penalti clarísimo, cada vez que lo veo es más claro"

Monchi no ha podido reprimir su indignación con la jugada polémica del Real Madrid-Sevilla, el penalti de Alaba sobre Ocampos que no quiso ver Sánchez Martínez ni tampoco fue revisado por De Burgos Bengoetxea e el VAR. Ante las cámaras de Movistar Plus, el director general del Sevilla mostró su enfado.

"Cualquiera que lo vea..., hay contacto, hay una zancadilla y es penalti. Es un penalti clarísimo. Y considero tanto a Sánchez Martínez como a De Burgos Bengoetxea como magníficos árbitros. Y lo tenéis que decir vosotros. Yo soy sevillista y no soy el que tengo que decirlo. No es mi visión, cualquier persona que sea objetiva ve que es penalti", comenzó diciendo.

Inmediatamente, tiró de ironía Monchi, que hace dos años dijo que si hubiesen anulado el segundo de los goles que marcó al Madrid De Jong, el primero fue anulado, habría retirado al equipo del campo. "No me cabreo por la jugada, esto no es nuevo. Me voy con pena, porque hemos sido superiores al Real Madrid en casi todo el partido, no fue justo irnos con empate al descanso, pero la justicia no es mérito. No hemos estado afortunados y ha ganado el Madrid, que estaba siendo muy superado, se oían rumores y silbidos en el campo. Pero al final apretaron con el apoyo de su gente y han ganado".

Aun así, Monchi reconoció que hubo desaciertos en el Sevilla, pese a insistir en el asunto del penalti y también afirmar que el VAR no está favoreciendo a su equipo esta temporada: "Al final la justicia en el fútbol no existe. Si vosotros decís que es penalti, yo no puedo decir nada. Imagino que estos dos magníficos árbitros no lo habrán visto. Y si vosotros lo habéis dicho, mi opinión sobra. Gracias a Dios lo está viendo todo el mundo y cada vez que lo veo es más claro. No estamos teniendo mucha fortuna con el VAR, nos pasó en Mallorca, nos pasó ante el Alavés, pero yo creo que al final de la temporada será equitativo".