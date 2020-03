El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha repasado en una entrevista para los medios del club el año de trabajo que ha cumplido en la entidad de Nervión desde su regreso. Y lo ha hecho de una forma muy particular, en su casa, como requiere la situación de emergencia mundial para evitar la propagación del coronavirus.

"Estamos como la mayoría del país, en casa con mi mujer y mi hija y trabajando todo lo que se puede y más, hay más tiempo para estar delante del ordenador. Estamos también en pleno contacto con el presidente, con José María Cruz, Jesús Arroyo, el míster... Todo lo que hacemos día a día pero ahora con el despacho en casa. Lo intentamos llevar de la mejor manera posible y predicando con el ejemplo. La situación ha cambiado y hay un bien por encima de todo que es la salud. Hay que respetar las normas y los consejos y luego aportar con nuestro granito de arena todo lo que podamos"., ha explicado el de San Fernando, que normal que el fútbol haya parado. "El fútbol tenía que parar, era el final más lógico. Ha reinado la cordura en Europa y en el mundo. Prácticamente el 100% de los campeonatos van a estar parados. Priva la salud de todo el mundo por encima de cualquier otro interés particular".

Monchi cree que hay que tener paciencia con las decisiones que haya que tomar en lo que se refiere a la reanudación de las competiciones. "Creo que tenemos que dejar trabajar a los profesionales. Ahora mismo volver a pensar en el fútbol es una isla dentro de todos los problemas que hay, gente que está muriendo, problemas económicos, etc. Debemos dejar trabajar a todos, FIFA, UEFA, RFEF, que son quienes manejan la información y los que puedan usarla de la mejor manera posible. Sé perfectamente que están trabajando con distintos escenarios. Hay que tener tranquilidad y saber que el fútbol es una pieza de este puzle que hay que cuadrar".

Sobre este aspecto, el técnico no profundiza sobre qué puede pasar. "Todos queremos que termine todo antes del 30 de junio, pero no lo sabemos. Si no es así, habría que buscar soluciones para regular una nueva situación. Especular ahora con los contratos me parece demasiado pronto, porque en un nuevo escenario habría nuevas normas", concluyó.

El ex guardameta se ha referido también al momento en que tuvo que comunicar a los futbolistas (de todas las categorías) que había que parar. "No fue una charla fácil, no tiene que ver con mi trabajo. Tuvo que aparecer otro Monchi y se transmitió que esto no eran unas vacaciones y ser consecuente con las actuaciones de cada uno. El futbolista profesional se somete muy bien a la disciplina y el mensaje ha sido captado de la mejor forma posible. Ahora tenemos un conocimiento diario de todo lo que están haciendo nuestros jugadores de cantera y profesionales. Temperatura, sensaciones, etc. Hay un trabajo muy bien hecho que nos permite actuar si hay alguna anomalía y, sobre todo, pensando en la vuelta".