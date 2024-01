Monchi y su salida del Sevilla: "Ya no era capaz de que me compraran el mensaje"

Meses después de su despedida del Sevilla y su fichaje como director de las operaciones de fútbol del Aston Villa, equipo revelación de la Premier de la mano de Unai Emery, segundo a tres puntos del líder, Monchi ha vuelto a elevar su voz para hablar de su segunda marcha del club de Nervión. En una amplia entrevista dentro del programa LaLiga Talking Football, de Movistar Plus, el gestor deportivo era preguntado por las razones de ese adiós, entre otros muchos asuntos.

En el programa hace un amplio repaso por su trayectoria en el Sevilla, desde los inicios, los jugadores que fueron saliendo de la cantera, como Reyes, Puerta, Jesús Navas, Sergio Ramos... Los fichajes más exitosos de jóvenes de futuro, como Daniel Alves, o los que se presentaron como una oportunidad para reciclarlos en el Sevilla, tipo Kanouté o Luis Fabiano...

Las salidas de Lopetegui y Marcelino

También habló de la salida de Julen Lopetegui, despedido antes del Sevilla-Borussia Dortmund, partido tras el que Monchi lo sacó al centro del campo para ser ovacionado. "Ese gesto mío ha sido comentado e incluso criticado. Estamos hablando de un entrenador que lo único que hizo es ganar, ganar títulos, batir récords... Y se merecía salir como salió, con su nombre aclamado por la afición".

O la salida de Marcelino: "En la trastienda lloré mucho, porque me sentía muy culpable", reconoció. "El fracaso de Marcelino en el Sevilla tuvo un único responsable, que fue Monchi. No fui capaz de construir una una plantilla acorde a lo que él necesitaba. Con Marcelino yo fallé y fue un fracaso importante. Pero afortunadamente después de la salida del Sevilla Marcelino siguió demostrando lo que es, un magnífico entrenador".

Su segunda marcha del Sevilla

Quizá lo más llamativo en el actual contexto fueron las razones de su Los dos últimos años en el Sevilla han sido muy duros, muy difíciles. La exigencia se convirtió en un problema. Mi exigencia..., la presión de fuera vale, pero mi exigencia conmigo mismo no me la gana nadie. Y siempre matizo, la penúltima temporada nos metimos en Champions y en la última temporada ganamos un título. No es que el Sevilla gane un título cada dos días. Pero es verdad que haciendo análisis de mi trabajo reconozco que no fueron mis mejores años, pero sí creía que ya el ciclo o el nivel de motivación de poder seguir siendo tan exigente conmigo mismo se estaba acabando".

"No es cuestión de cansancio, como se ha dicho por ahí", quiso aclarar. "Yo no estaba cansado, no porque soy joven y tengo fuerza. Pero una cosa es el cansancio físico y otra el darte cuenta de que tu ciclo se ha cumplido, porque ya no eres capaz de que te compren tanto el mensaje. Y yo soy un director deportivo especial. Si las personas que están por encima mía empiezan a dudar de que yo tengo que tener ese rol, no pasa absolutamente nada. Si ellos piensan que hay otras necesidades o hay otro perfil, lo mejor es otro perfil, no hay otra", aseguró.

El reciclaje de jugadores y la cantera

En otro extracto de la entrevista, habla de cómo el Sevilla se convirtió en un club de éxito aprovechando a futbolistas que no habían triunfado en sus anteriores equipos. Explicó los tres tipos de jugadores que hicieron grande al Sevilla. "Es la estructura perfecta: el futbolista de cantera, y para eso hay que tener una buena academia; el joven, y para eso hay que tener un buen sistema de scout; y luego ese jugador que no está rindiendo en algún club y tú tienes buenos informes de ese jugador, y puedo poner el ejemplo de Kanouté, el ejemplo de Escudé, o el de Banega... Muchos jugadores que tú dices, ¿y ese rendimiento dónde estaba?".

Y abundó en ese sistema de éxito. "Nosotros hemos sido un club bastante bueno en eso, hemos sido capaces de darle al futbolista el escenario idóneo para rendir al máximo. Y luego al joven hay que encontrar el entrenador y el hábitat ideal para esperarlo, si no, estás muerto. A Daniel Alves lo esperamos un año y medio y así hay muchos ejemplos, y al final, rompen. Y luego a la cantera el Sevilla nunca le puede dar la espalda, porque hemos hablado de Antonio Puerta, de José Antonio Reyes, de Jesús Navas, de Sergio Ramos... Pero podríamos mirar para atrás y hablar de Carlos Marchena, de Velasco, de Jesuli, de Salva... Jugadores que han sido fundamentales en la historia del Sevilla".

Su exceso de protagonismo

Fue preguntado también por el paso adelante que dio en un momento de su trayectoria de erigirse en protagonista ante los medios de comunicación y ante los aficionados, sobre todo en la última época, pero no sólo en ésta. "Eso fue consecuencia de... Yo cuando empiezo como director deportivo las estructuras del club son cero. Estábamos en Segunda División, con una ruina económica tremenda... y yo tuve que hacer de todo. Y como las cosas salieron mal, pues seguí haciendo de todo".

"¿Eso es una virtud? No. ¿Es un defecto? Tampoco", continuó Monchi. Es una manera de entender la dirección deportiva. Yo entiendo que todo lo que roza al primer equipo tiene que estar controlado por el director deportivo e intento estar en eso. Intento estar en los medios de comunicación, con los aficionados, con los jugadores, con los familiares, con las comidas, con los hoteles... Y lo he hecho desde el primer día primero por obligación y luego por devoción. Yo he ido a la ciudad deportiva a las ocho de la mañana y me he ido a las las cinco o a las seis de la tarde y he seguido trabajando, porque el concepto que yo tenía era ese".