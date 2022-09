Montiel, Acuña, Papu y Nianzou, convocados por Argentina y Francia sub 21

El parón liguero en la próxima semana va a hacer que bastantes jugadores internacionales de la plantilla sevillista se marchen con sus selecciones.

Así, este jueves han llegado a las oficinas del club las citaciones de los argentinos Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Papu Gómez y la del francés Tanguy Nianzou, citado por la sub 21 gala. El lateral argentino, no obstante, tiene algunas molestias desde el partido ante el Espanyol, motivo por el que no jugó en Dinamarca.

Argentina juega dos amistosos ante Honduras y Jamaica en Miami y Nueva York los días 23 y 27 de septiembre, mientras que la sub 21 francesa juega ante Alemania y Bélgica los días 23 y 26.