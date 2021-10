Del Nido: "Esperaba irregularidades y se han producido"

José María del Nido Benavente, que no pudo conseguir en la Junta General de Accionistas del Sevilla su intento de revocar los cargos del consejo de administración frente a un José Castro que sacó adelante las cuentas y rechazó los puntos del orden del día solicitados por Sevillistas Unidos 2020 aseguró que la guerra no ha terminado.

El ex presidente denunció que no pudo ejercer su derecho al voto y que presentará las acciones legales que crea conveniente por el incumplimiento de la legalidad que, en su opinión, cometió la mesa presidencial.

"Como no votas, computa como abstención. Si no podía darle al botón. Me han dado un mando sin pilas. Ya dije en intervenciones anteriores que esperaba que hubiera alguna irregularidad. Y se ha producido. Se puede impugnar pero el grupo de accionistas que yo encabezo, que es numeroso, va a mantener una reunión y decidiremos la estrategia a seguir", decía Del Nido.

"Es evidente que esto no ha terminado aquí. Nosotros gobernaremos en el Sevilla Fútbol Club sí o sí. Al que me apoye, de maravilla, y al que no, le convenceré para demostrarle que se ha equivocado", agregó.

Del Nido recordó sobre la intención de voto del pacto de 2019 que "lo cité en una notaría hace un mes y no compareció. Habrá alineado el sentido de voto con sus socios pero conmigo no", aclaró.