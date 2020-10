El 'delantero' Koundé es tan bueno como el defensa Koundé

Exhibición del Sevilla sólo algo empañada por su falta de eficacia ante la portería rival de los sevillistas, pero el fútbol de la escuadra de Julen Lopetegui fue digno de todos los elogios. Nada más y nada menos que 23 remates a la portería del Rennes y algunos de ellos con mucha claridad para haber sumado más guarismos a su marcador. Pero las cuestiones positivas sobresalieron sobre las negativas en la noche de este miércoles.

Koundé | No sólo es importante como defensa, también es el primer delantero

Es un caso parecido al que protagonizaba Daniel en su etapa como sevillista, aunque no sea lateral y, por tanto, no pueda subir tanto al ataque. Su trascendencia no se limita a ser un gran defensa, que lo es, también genera muchísimo en lo referente al ataque y no sólo con sus remates, también con sus pases.

De Jong | Conectó un disparo con una precisión tremenda

En una noche en la que parecía imposible que un futbolista del Sevilla acertara con la portería rival, él fue capaz de meter prácticamente la única que tuvo. Su golpeo con la derecha tuvo mérito y no era fácil porque la pelota de Acuña venía muy tocada y fuerte. Pero tal vez por eso el holandés le pegó con una fuerza imposible para el guardameta.

Joan Jordán | La clave para que todos sean un torbellino bestial

El centrocampista catalán tuvo mucho más protagonismo sin la presencia de Rakitic a su lado y es una de las claves para que este Sevilla sea capaz de jugar con una intensidad increíble durante 95 minutos de partido. Recupera, la da a la primera y todo lo hace a un ritmo bestial, como un verdadero torbellino ante el que el rival rara vez puede responder.

Acuña | Justo lo que se puede esperar de él, asistencias para el delantero centro

Este Acuña sí se pareció al que se podía ver en el extracto de jugadas de esa página especializada en la disección de futbolistas. Ahí se veía que su principal fuerte eran los pases de gol al delantero centro. No lo hizo desde su propia zona, sino más arriba, pero el pase a De Jong fue una invitación al gol, ése sí es Acuña.