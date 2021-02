Es verdad, todos tenían razón, Papu Gómez es un 'Baneguita'

Novenas semifinales de la Copa del Rey en el presente siglo XXI, el equipo que más veces ha alcanzado esta penúltima eliminatoria junto al Barcelona, y eso se justifica con el partido tan serio que desarrollaron los hombres de Julen Lopetegui contra un difícil rival como fue el Almería, una escuadra que demostró ser mejor que muchos de la Primera División. Lógicamente, la figura del Papu Gómez centraba la atención su debut con la camiseta sevillista, pero también llamaron la atención otros futbolistas como Koundé, Ocampos, Aleix Vidal e incluso Munir, éste en el plano menos positivo.

Papu Gómez | No ocupa los mismos terrenos, pero es un 'Baneguita'

No se trata de descubrir ahora a Alejandro Gómez, lo expreso con antelación para no ser anatemizado por todos los que lo han desmenuzado con denuedo durante los días anteriores y posteriores a su fichaje por el Sevilla, sino de analizar su encaje dentro del equipo de Lopetegui a la vista del partido en Almería. Llama la razón la prisa del técnico por meterlo y por entregarle la manija del equipo. Papu Gómez juega en sitios distintos, pero es un Banega que va por todos lados y siempre quiere la pelota para, normalmente, hacer magia con ella. Siempre busca opciones para hacerle daño al rival.

Koundé | La jugada en la que llega al área, se para y mira es la que mejor lo define

Por muchos partidos excelentes que ya se le hayan visto con la camiseta del Sevilla no deja de sorprender por su excelsa calidad. Ahora ha cogido la bendita costumbre de convertirse en la pieza que desequilibra al rival, sencillamente porque no se lo esperan, y que es capaz de plantarse con la pelota en el área. El Almería lo sufrió y hubo una jugada en el minuto 49 que lo define. Se plantó casi junto a la raya de gol y nada de precipitarse, periscopio fuera y esperó a que llegara Papu, que no tocó al gol de milagro.

Ocampos | Remate muy parecido al del día del Wolverhampton

Se está convirtiendo en un futbolista decisivo en esta Copa del Rey, pues ya le dio el pase a los suyos en la prórroga contra el Leganés y esta vez repitió con un excelente tanto de cabeza. Es cierto que el centro de Suso era un verdadero caramelito para rematarlo, como el de Banega contra el Wolverhampton, pero girar el cuello así y colocar el balón ahí, con tanta fuerza, no es nada fácil.

Aleix Vidal | Titular con los buenos y en el nivel de los mejores

El lateral catalán fue esta vez titular con la primera unidad de la plantilla sevillista, en un partido en el que Lopetegui había confeccionado un once con la mayor parte de los mejores futbolistas de los que dispone en estos momentos. Y Aleix Vidal no desentonó para nada en ese nivel, todo lo contrario llegó muchas veces en el ataque y metió buenos centros, además de disparar con peligro más de una vez.

Munir | Ha entrado otra vez en la fase de aportar muy poco

El futbolista nacido en la comunidad de Madrid y próximo a convertirse en internacional por Marruecos está de nuevo en una fase de indefinición en la que apenas ayuda al equipo cuando es requerido por Lopetegui. Tiene mucho que ver el hecho de que juegue casi siempre escorado a la banda y que él sea mucho mejor como segundo punta, pero debe dar muchísimo más.