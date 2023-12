Nombres propios: Del desastre de Rakitic ya hasta en los pases fáciles a horrible partido de Juanlu

Sensación de vergüenza colectiva en el sevillismo por el desempeño de su equipo y también por las decisiones de Diego Alonso en el banquillo. El técnico uruguayo fue destituido al final del partido tras sumar sólo cinco empates en sus ocho partidos ligueros, además de tres derrotas y cuatro encuentros más perdidos en la Liga de Campeones.

Rakitic | El colmo es que un mal pase de seguridad acabe en gol rival

Sigue sintiéndose el dueño del Sevilla, al menos dentro del terreno de juego, y un día más volvió a demostrar que no puede con esto por su condición física, por ese trote sin velocidad alguna que no le permite desarrollar el fútbol al ritmo que éste demanda en la actualidad. Ni que decir tiene que no puso ni una sola falta, córner o cualquier centro con la tensión mínima para que pudiera ser rematado por los suyos y encima el colmo es el mal pase a Soumaré que se convierte en el cero a dos.

Sergio Ramos | Se ve que, al menos, le da vergüenza perder

Hay una cosa del central retornado al Sevilla que sí es digna de ser valorada, a él se ve que le duele lo que está sucediendo y que siente más o menos la misma vergüenza que quienes están en la grada. No hay más que observar sus entradas, su pelea por tratar de revertir la situación... Otra cosa es que, como el resto, esté al nivel físico que exige el fútbol al más alto nivel.

Juanlu | Se acordará toda su vida de un partido tan nefasto

Partió como carrilero y después se convirtió en lateral derecho tras el cero a uno, pero en las dos posiciones estuvo realmente desastroso. Se puso como un flan tras el penalti que le pitaron en el minuto 4 en una mano absolutamente involuntaria, pues viene de un rebote en un balón que golpea en su plancha. Después no hizo nada bien e incluso cometió otro penalti por manos también.

Soumaré | El único que le da algo de sentido al fútbol

Una vez más, fue el medio centro defensivo, entre otras cosas porque parece que a Diego Alonso le parecían también todas las derrotas que no cambiaba absolutamente nada. En el caso del francés, era el único que trataba de darle algo de sentido al fútbol, pues pedía la pelota atrás y la transportaba a la mediapunta. También Sow estuvo aceptable, aunque no al mismo nivel.