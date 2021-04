Ocampos: "Me dolió el penalti de Barcelona; era la noche perfecta"

Lucas Ocampos, una de las figuras del Sevilla, repasó en una entrevista en los medios del club su momento en el equipo después de superar una lesión que le hizo perderse partidos importantes. El argentino se refirió también a los penaltis que ha fallado últimamente, uno de ellos, el que erró ante Ter Stegen en el Camp Nou, que le costó al equipo de Lopetegui la final de la Copa del Rey.

"Son dos penaltis que erré, me dolió mucho el del Barcelona, porque venía de hacer 11 ó 12 seguidos, había estado lesionado, adelantamos la recuperación y sentía que era la noche perfecta para hacer el gol y pasar a la final, pero no fue así. Estuve uno o dos días deprimido conmigo mismo, sabiendo que era un momento importante, pero teníamos partido dos días después y todos me apoyaron un montón", comentó el extremo en una entrevista en la televisión oficial, en el programa A Balón Parado.

"Son circunstancias del fútbol también, no me siento el mejor cuando hice el penal a Neuer en la final de la Supercopa y ahora tampoco me siento el peor. Nosotros siempre practicamos con Bono también los penaltis, porque los ataja bien, cuando llegó Raúl Jiménez lo paró y después hizo varios", añadió el argentino.

Ocampos también habló en general de su momento y de sus objetivos individuales "Yo vivo día a día, no tengo grandes cosas más allá de seguir estando a este nivel en un equipo grande, continuar en la selección y poder ganar algo con ellos. Sobre todo disfrutar de lo que más me gusta".

El goleador sevillista también recordó la Europa League ganada en Colonia, con el partido ante el Wolves en que Bono paró un penalti: "Vienen muchas cosas a la cabeza con ese gol, en un partido en el que no empezamos bien con el penalti que ataja Bono. Todo el tiempo se hablaba de que estábamos jugando bien, pero me acuerdo de que le dije a mi mujer incluso que iba a volver con la Copa. Era matar o morir y me tocó a mí, también se me vienen muchas cosas de la Europa League que perdí y tenía una espinita clavada".

En este sentido, habló de lo que supuso aquella concentración en Colonia "Sin duda, me acuerdo que ya sabíamos que nos quedábamos en Alemania y estábamos encerrados todos en el hotel. La cabeza se te va para cualquier lado, pero acá era todo lo contrario, hasta los canteranos que vinieron disfrutaron de lo lindo. Ganando, con los paseos, las habitaciones, con la Play también... al final pasó lo que pasó, ganamos esa copa importante. Estábamos antes de festejar hablando con nuestras familias y en ese momento nos juntamos todos, empezamos a poner música y a saltar con un De Jong que no entendía nada de ese tema de un cantante argentino".