Julen Lopetegui ha centrado su análisis previo al partido del Sevilla en El Sadar en la dificultad del mismo por el nivel que está exhibiendo el Osasuna, más allá de los resultados, aunque también por estos, dada su gran racha en casa. "El Osasuna es grandísimo equipo, con muy buenos jugadores y con un grandísimo entrenador (Jagoba Arrasate, no tengo ninguna duda de que es uno de los partidos más complejos y complicados de la Liga", ha dicho tajante el entrenador del Sevilla.

Una de las cuestiones en el aire es si Fernando, Jesús Navas y Nolito estarán en condiciones de jugar. "Algunos jugadores han mejorado y vamos a esperar a mañana a tomar las decisiones. Han pasado cosas durante la semana, pero cosas habituales en una temporada larga, exigente y dura. Mañana los que salgan son los importantes, y estarán preparados para uno de los partidos más exigentes de la actualmente en el calendario de la Liga, visitar El Sadar", insistió Lopetegui.

Lopetegui, para ilustrar la exigencia del partido, opinó que el Athletic se llevó el triunfo de El Sadar, rompiendo la racha de partidos invictos por Osasuna en su feudo, sin merecerlo del todo. "Creo que el Athletic fue inferior a Osasuna claramente. Será un partido de máxima exigencia a todos los niveles, para optar a ganar los tres puntos tendremos que hacer un gran partido tanto a nivel ofensivo como defensivo. Es un equipo que te exige mucho, que mete mucho ritmo, mucha continuidad, tiene jugadores en un gran momento de forma y de confianza y lo transmiten. Y tendremos que dar una gran respuesta a la exigencia que va a tener el partido".

Se prevé, sea como fuere, otro partido de tensión en Pamplona, con precedentes polémnicos en la historia. "La tensión y la disputa en cada partido de Primera son lógicas, porque hay mucha igualdad en la categoría. Hay buenos equipos, buenos entrenadores y buenos jugadores y trataremos de estar al máximo nivel. Luego, a los temas que son fuera del contexto futbolístico no le ponemos mucha atención".

Jesús Navas de extremo como alternativa

Habida cuenta también de la baja segura de Ocampos, a Lopetegui se le preguntó por la posibilidad de que Jesús Navas, que está tocado, llegue al encuentro y juegue de extremo. "Jesús ha sido extremo toda su vida, veremos qué hacemos. Tenemos que analizar bien cómo llegan todos mañana y luego tomar las decisiones para poder competir en un partido de máxima exigencia como el de mañana".

Una de las cuestiones suscitadas en su comparecencia fue sobre los merecimientos y méritos de los equipos para ganar un partido y sobre la racha positiva del Sevilla, que refuerza con resultados su crecimiento, aunque a veces éstos estén sobre el rendimiento. "A veces suele suceder que ganes un partido que ganas sin hacer tantos méritos, pero tratamos de hacer cuanto más méritos mejor, porque cuantos más méritos más opciones tienes de poder hincarle el diente al partido".

Autocrítico con la segunda parte del Leganés

Al guipuzcoano se le recordó que fue autocrítico con la segunda parte del Sevilla ante el Leganés, aunque no quiso afear el partido de sus futbolistas: "En cada partido, lo ganes o lo empates o lo pierdas, siempre tienes cosas que has hecho bien y cosas que no has hecho tan bien, y no es una excepción el último partido. Claro que tenemos bastantes cosas que mejorar en distintos aspectos, pero no porque el último partido haya sido menos brillante, sino porque en cada partido hay cosas que mejorar, mejorar tanto en la fase ofensiva como en la defensiva. Y tratamos de que sea así. Ha sido una semana de trabajo poco habitual, porque hemos tenido más días, pero también han pasado cosas, y hemos tratado de aprovecharla para seguir mejorando esas cosas".

A colación, se le inquirió su opinión sobre el arranque histórico del Sevilla a domicilio, y también sobre una trayectoria inicial de las mejores del club. "No me paro a pensar en lo que hemos hecho, sino en lo que nos queda por hacer. Y ahora nos queda un reto muy exigente, jugar en el El Sadar contra un muy buen equipo, que ha estado treinta y pico partidos sin perder en su casa y eso es por algo, porque es un gran equipo".

Chicharito ante el mercado de invierno

Los rumores empiezan a rodear la figura de Chicharito, quien en Twitter desmintió que fuese a fichar por el Guadalajara con un claro "No soy la sorpresa de Chivas. Saludos, gente". El entrenador del Sevilla habló del asunto. "Javier es jugador nuestro, está feliz aquí, está trabajando bien y estamos muy contentos con él, con lo cual no valoro ninguna posibilidad que no sea que continúe aquí", terció taxativo Lopetegui.

No soy la sorpresa de @Chivas .Saludos gente! — Chicharito Hernandez (@CH14_) December 5, 2019

Y, ya por último, el entrenador del Sevilla fue preguntado por sus deseos para la próxima Navidad. "Los deseos que tenemos son siempre los mismos, que tengamos salud y que trabajemos bien, con el máximo número de jugadores disponibles y trabajando bien, que es una de las mejores cosas que un equipo puede tener".