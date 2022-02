Lopetegui: "Hemos merecido los tres puntos, nos vamos tristes"

Julen Lopetegui ha hecho una "una valoración negativa" del Osasuna-Sevilla al entender que su equipo ha ocasionado juego y oportunidades de gol como para haber ganado. "Es una valoración negativa porque hemos merecido los tres puntos, nos hemos rehecho a todas las dificultades, hemos tenido ocasiones, un penalti, no hemos podido ganar y al final nos vamos tristes", dijo en SFC Radio.

El entrenador del Sevilla ha argüido que su equipo ha afrontado dificultades sobrevenidas, que logró superar con el desarrollo del juego, aunque no empezó bien del todo en El Sadar. "Hemos tenido muchos problemas, la lesión de Lucas (Ocampos) antes de iniciar, la de Gonzalo (Montiel); tampoco Jules (Koundé) estaba en disponibilidad de empezar todo el partido. Y poco a poco el equipo ha ido a más y el segundo tiempo ha sido muy bueno".

Sobre las lesiones de dos de los internacionales argentinos dijo no conocer aún el alcance. Y añadió: "Muchas veces se hablan con cierta ligereza de los jugadores que van a sitios lejanos con sus selecciones y las consecuencias son estas. Los cuerpos aguantan lo que aguantan y la consecuencia es la lesión de dos chicos (Ocampos y Montiel). Y ahora sólo podemos esperar que se recuperen cuanto antes", dijo sobre los dos argentinos, que volvieron el miércoles de su país.

También valoró el papel de Martial: "Evidentemente nos tiene que dar bastante más, era el primer partido, no es sencillo, la adaptación... Es un chico que tiene poco bagaje porque ha jugado poquito este año y poco a poco tiene que ir cogiendo ritmo e ir entrando en la dinámica del equipo y también cogiendo minutos y confianza, y seguro que así lo va a hacer".

"El equipo ha ido poco a poco picando piedra, trabajando el partido y consiguiendo superar claramente a Osasuna. Creo que hemos tenido bastantes ocasiones, la de Youssef (En-Nesyri), la de Tecatito ha sido muy clara también, antes del penalti. Hemos tenido acercamientos peligrosos y luego el penalti final, pero no hemos conseguido marcar lamentablemente y al final nos vamos con un solo punto y con la sensación sin ninguna duda de haber perdido dos puntos", dijo en la sala de prensa.

El guipuzcoano insistió en que el Sevilla mereció mas. "Sinceramente hemos tenido merecimientos de sobra para lograr los tres puntos ante un equipo que en casa aprieta mucho. Creo que en la primera parte ellos han tenido un tiro que ha parado Bono y no han vuelto a tener ninguna ocasión en todo el partido. Y en la segunda parte nos hemos rehecho a muchas adversidades que hemos tenido al inicio en forma de lesiones, que se juntan a todas las que tenemos".

Lopetegui insistió en la mejoría del Sevilla en la segunda mitad. "A Osasuna en la segunda parte lo hemos controlado muy bien, no han tenido ninguna ocasión, o no recuerdo ninguna yo, y nosotros hemos tenido bastante claras, al final culminadas con la acción del penalti. Hemos hecho merecimientos para ganar, pero los merecimientos tienen que traducirse en goles, no ha sido así y nos vamos con un punto".

También valoró positivamente el partido del rival, ante una pregunta de un periodista local. "Osasuna ha hecho lo habitual, y lo ha hecho bien, aprieta mucho, con una intensidad muy alta. Y el equipo ha superado esa situación y también ha superado esas lesiones iniciales. Poco a poco ha ido doblegando esa situación, hemos terminado bien la primera parte y una buena segunda parte dominando de principio a final a Osasuna, pero no hemos conseguido marcar".