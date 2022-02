El Osasuna-Sevilla de Liga, en directo: Once con Martial y En-Nesyri y sin Koundé ni Fernando

Ya hay once titular del Sevilla. Debutará Martial y vuelve En-Nesyri. Koundé, en cambio, está ausente en el once pero sí está en la lista, en la que ni siquiera aparece Fernando. Se confirma así la baja inesperada que anunció Lopetegui en la previa.

El once titular del Sevilla está formado por Bono; Montiel, Diego Carlos, Rekik, Acuña; Gudelj, Joan Jordán, Óliver Torres; Martial, Ocampos y En-Nesyri.

En el banquillo están Dmitrovic, Javi Díaz, Koundé, Carmona, Augustinsson, Rakitic, Papu Gómez, Tecatito, Luismi, Munir, Iván Romero y Rafa Mir.

El once del Osasuna está formado por Sergio Herrera; Ramalho, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Torró; Chimy Ávila, Moncayola, Javi Martínez, Rubén García; y Ante Budimir.

La previa

Llega la vigésima tercera jornada del Campeonato Nacional de Primera División después del parón de enero, con un Osasuna-Sevilla que cierra la sabatina a partir de las 21:00. El equipo de Julen Lopetegui, muy bien reforzado durante este último receso con el regreso de los internacionales marroquíes, Bono, Munir y En-Nesyri, el fichaje de Martial y la recuperación de algunos lesionados.

El Sevilla visita El Sadar para intentar aprovechar la ocasión de meter presión al Real Madrid, del que está a cuatro puntos y que juega este domingo en el Santiago Bernabéu ante el Granada (21:00).

La ilusión se ha instalado en el vestuario y en el sevillismo ante la realidad de que una distancia de cuatro puntos con el liderato de la Liga, con tantas jornadas aún por delante, invita a luchar con denuedo en cada jornada. Aunque esto también significa una presión añadida sobre el cuadro de Lopetegui.

El entrenador guipuzcoano, como viene siendo habitual, no ofreció la convocatoria la víspera del partido y aseguró que esperaría hasta horas antes del mismo para definir el equipo. Sí dio alguna pista sobre que Jesús Navas aún no tiene el alta, pese a que regresó a los entrenamientos el miércoles pasado, y que Diego Carlos sí podría estar, aunque no había entrenado en toda la semana. Tecatito Corona tampoco entrenó con el grupo el viernes, cuando aterrizó en Sevilla muy temprano tras su viaje a México.

Jagoba Arrasate, por su parte, tiene dos bajas importantes por sanción, el lateral Nacho Vidal y el mediocampista Brasanac. Además tenía otros jugadores lesionados, como Aridane, Kike Barja y Areso, o en cuarentena por Covid, como Oier.

El partido estará arbitrado por el colegiado madrileño Pizarro Gómez, que estará auxiliado desde el VAR por el gallego Iglesias Villanueva.