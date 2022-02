Papu Gómez, entre su cumpleaños y la visita de su agente para tratar su futuro

Alejandro Darío Gómez (Buenos Aires, 15-02-1988) cumple hoy 34 años en un estado óptimo de forma, como volvió a demostrar con su juego entre líneas y con el gol que abrió el marcador ante el Elche el viernes pasado. El Papu está en un buen momento, pero según afirman desde Italia, su agente está de visita en Sevilla para tratar de su futuro.

El Sevilla ha felicitado públicamente al Papu Gómez a través de su cuenta oficial de Twitter.

El buen momento del Papu no sólo se hizo palmario siendo clave ante el Elche como titular. Saliendo de suplente frente al Celta levantó el juego del equipo hasta que este igualó el 0-2. Y esto contrasta con las informaciones del periodista italiano Daniele Longo

Según esta cuenta, el agente del Papu Gómez ha venido a Sevilla a tratar sobre el futuro del jugador, que tiene contrato hasta junio de 2024 en el club de Nervión. En la misma, también afirma que el Sevilla está interesado en el mediocampista de la Roma Bryan Cristante, un futbolista de otro corte, de más envergadura (1,86 metros) y de perfil defensivo, con polivalencia para jugar de medio centro o de central.

Esclusiva: Beppe Riso in queste ore a Siviglia: il Papu Gomez può tornare in Italia a fine stagione. E per gli andalusi c’è idea Cristante @cmdotcom