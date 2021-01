El Papu Gómez ya vuela hacia Sevilla

Después del acuerdo al que llegaron anoche el Atalanta y el Sevilla para el traspaso de Papu Gómez, el jugador ha contratado un vuelo privado que en estos momentos se dirige al aeropuerto de San Pablo. El internacional argentino, que el próximo 15 de febrero cumplirá 33 años, tiene previsto pasar el reconocimiento médico antes de firmar su nuevo contrato con el club de Nervión, que espera anunciar ofcialmente el fichaje hoy mismo.

Monchi le da al entrenador vasco más control del juego en una búsqueda de un futbolista que ejerza el rol de Banega, aunque el fútbol del Papu Gómez no tenga mucho que ver con el que practicaba su compatriota, entre otras cosas porque no retrasa tanto su posición para la construcción de la ofensiva de su equipo.

Alejandro Darío Gómez Villaverde, Papu Gómez en los terrenos de juego, nació en Buenos Aires y la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en el Atalanta, donde llegó en 2014 después de formar parte del Metalist ucraniano, un equipo con una excelente mezcla entonces de futbolistas argentinos y brasileños. Antes había jugado en el Arsenal argentino, San Lorenzo y Catania, pero fue en el Atalanta donde triunfó.

En la presente temporada, en la que protagonizó un enfrentamiento con su entrenador, Gasperini, que finalmente lo ha conducido a salir del club bergamasco, había jugado 10 partidos de la Serie A con un total de 4 goles y 2 pases definitivos, a los que habría que añadir un gol más y dos asistencias, en sus seis partidos en la Liga de Campeones, todos los de la primera fase.

El periodista Fabrizio Romano colgó en su TL de Twitter varias fotos del Papu en su partida hacia Sevilla.

Papu Gomez is now flying with his agent Riso to Sevilla: “I love Atalanta but I’m ready and happy for this new chapter”. Done deal for €5,5m + €3m add ons.Papu will sign today his contract as new Sevilla player for €3m salary [after taxes] until 2024. ⚪️🔴 #Sevilla pic.twitter.com/aEOdbaTVE7