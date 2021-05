El partido de Liga Sevilla-Valencia, en directo

El Sevilla y el Valencia juegan a partir de las 19:00 un partido que en realidad es ya casi un amistoso... o no. El fallo del Barcelona en Valencia ante el Levante es una prueba más de que el equipo de Julen Lopetegui aún puede auparse al segundo o tercer puesto, y no sólo por puras cuestiones matemáticas. Éstas dictan que aún aspira al título, pero eso sí que es soñar lo imposible. Pero quedar tercero sí puede estar en su mano, a poco que el Real Madrid falle en Granada mañana y luego sienta la presión del Sevilla...

Para eso debe ganar hoy, un partido en el que podría haber alguna rotación, no muy amplia, dado que el problema del Sevilla no parece ser a estas alturas lo físico: Lopetegui cuenta con todos los disponibles y, desde el parón de marzo, el equipo no muchos síntomas de fatiga.

📋 CONVOCATORIA | Lopetegui repite lista de 23 futbolistas para recibir al @valenciacf. #WeareSevilla #SevillaFCValencia — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 12, 2021

El Valencia, tras el triunfo ante el Valladolid, logró la salvación virtual, que hoy podría ser matemática. Pero en la capital del Turia están más pendientes de la rebelión contra Peter Lim, Anil Murthy y Meriton, los máximos accionistas y propietarios del club, tras la manifestación liderada por la plataforma VCF.

El lío institucional no distraerá en cualquier forma a los jugadores de Voro, que quieren despedir el curso dando alguna alegría a su sufrida afición. Y ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán sería allí muy bien recibido, vista la rivalidad deportiva que cobró este duelo en el siglo XXI. El técnico valencianista indicó en la previa que el Sevilla era el espejo en el que mirarse.

El partido será arbitrado por el catalán Estrada Fernández, que fue testigo de la proeza de Bono y su gol en Valladolid sobre la bocina, un empate que dio alas confianza al equipo para irse al parón de marzo con la conciencia tranquila antes de relajarse y soltar las piernas.