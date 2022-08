El peor inicio de Liga del Sevilla en 41 años... y la racha viene de largo

Números. En estos tiempos en los que todo se mide por números, cifras, estadísticas, logaritmos y demás datos que puede analizar más rápido, no mejor, un cerebro robótico que un cerebro humano, se ha justificado más de una vez la trayectoria de Julen Lopetegui en el Sevilla por los números. Pero esto ya desdicen a sus defensores. Porque además no se trata de una repentina crisis. Hubo clarísimos avisos y no querer verlo ha traído estas consecuencias.

El Sevilla acaba de perpetrar el peor inicio de Liga de todo el siglo XXI, según advirtió la cuenta estadística @pedritonumeros. Hay que irse hasta 41 años atrás, a 1981, para encontrar que sólo sumase un punto en los tres primeros partidos. Fue con el Sevilla de Miguel Muñoz, que acabaría siendo destituido en diciembre por Eugenio Montes Cabeza, quien le dio el feliz relevo a Manolo Cardo. El coriano de oro llevó aquella temporada al Sevilla la Copa de la UEFA, después de quedar séptimo.

Ligas en las que el Sevilla logró 1 punto en las 3 primeras jornadas:1935-361949-501958-591967-681981-822022-23El Sevilla ha firmado su peor inicio liguero en los últimos 41 años. — Pedro Martin (@pedritonumeros) August 27, 2022

Tuvo suerte ahí el Sevilla en el que debutó Francisco, con aquel estreno inolvidable de Cardo en el banquillo en La Romareda, el formidable canterano de titular por primera vez y los cuatro goles de Pintinho. Y tuvo suerte porque esa temporada se clasificaron siete españoles a Europa: la Real Sociedad, a la Copa de Europa; el Barcelona y el Real Madrid a la Recopa, el primero como defensor del trofeo continental; y Athletic, Valencia, Betis y Sevilla en los cuatro puestos correspondientes para la UEFA.

Pero aquello fue una raya en el agua. En los otros cuatro precedentes históricos en los que el Sevilla comenzó tan mal la Liga, el resultado fue mucho peor. En un caso incluso se produjo el primer descenso en la historia del club de Nervión. Fue en la temporada 1967-68 y el equipo blanquirrojo, tras varios cambios de entrenador, se fue a Segunda División como decimosexto, de una Liga de 16 equipos, tras sumar solamente 20 puntos merced a 6 triunfos, 8 empates y 16 derrotas. Curiosamente, el otro equipo que bajó, también con 20 puntos, fue el Betis, una década después de su ascenso a Primera.

La primera vez que el Sevilla solamente sumó un punto en los tres primeros partidos fue en la temporada 1935-36. Terminó el décimo de 12 equipos. Los últimos fueron el Osasuna y el Athletic (sic) de Madrid. Llegó la Guerra Civil y ya no hubo Liga hasta la campaña 39-40. Rojillos y rojiblancos disputaron una eliminatoria para ocupar la plaza del Oviedo, que había sido tercero, pero cuyo estadio quedó destruido en la guerra y no pudo comenzar en el reinicio liguero.

La segunda vez fue en la temporada 1949-50, cuatro años después de lograr el título de Liga en 1946 y dos años después de la última Copa de España, en 1948, antes del reinicio de la gloria en Eindhoven 2006. Entonces, terminó décimo de una Liga de 16 equipos, hubo sufrimiento pero no llegó la sangre al río.

Ligas que el Betis empezó con 3 victorias y el Sevilla con 1 punto:1958-592022-23En la temporada 1958-59, el Betis acabó 6º y el Sevilla tuvo que luchar hasta la última jornada para asegurar la permanencia. — Pedro Martin (@pedritonumeros) August 27, 2022

Algo similar pasó en la Liga 1958-59, aún de 16 equipos. El Sevilla concluyó el duodécimo y también hubo sufrimiento sin que finalmente se produjera el descenso que terminó por llegar en casi una década después.

Una racha que viene de largo

Pero lo de este inicio de temporada no es nuevo. La racha de Lopetegui, tomando la trayectoria del final de la campaña pasada, es bastante peor. Es decir, que en el inicio liguero no ha logrado enderezar el rumbo decadente que ya mostró claramente en la segunda vuelta de la pasada Liga. Un segundo año de temporada en la que sufrió las duras eliminaciones de la Copa del Rey -aquel palito hizo daño de verdad, la gestión a aquella crisis fue un error- y de la Europa League en Londres.

En realidad, tras las dos derrotas y el empate ante dos recién ascendidos y el Osasuna, el Sevilla de Lopetegui lleva en los últimos 15 partidos apenas tres victorias. Y según avisa la cuenta estadística @LaLigaenDirecto, es la peor racha del Sevilla en las últimas diez temporadas, concretamente desde la 2012-2013, cuando tuvo que ser destituido Míchel justo al ecuador de la Liga para que llegase Unai Emery.

#DATO 3 victorias en los últimos 15 partidos de La Liga.Es la PEOR racha del @SevillaFC en las últimas 10 temporadas (desde la 2012/13 cuando Míchel fue destituido).@relevo pic.twitter.com/HwltfzRgtH — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) August 27, 2022

Concretamente, desde el 10 de marzo de este año, día en que venció al West Ham por 1-0 (luego caería por 2-0), en los 15 partidos siguientes sólo ganó a Granada (4-2), Levante (2-3) -dos equipos descendidos- y Athletic (1-0). En este periodo ha habido una serie de siete empates, más cinco derrotas, incluida la durísima remontada sufrida en casa ante el Real Madrid tras desperdiciar un 2-0.

Y si la racha se toma desde que comenzase el año ganando en Cádiz el 3 de enero (0-1) pues hay que hablar de unos números aún más alarmantes. En los 29 partidos que jugado el Sevilla de Lopetegui en 2022, sólo ha ganado 10, un tercio, por 7 derrotas y 12 empates. Es decir, diez victorias frente a 19 partidos sin ganar, unos dígitos que no se puede permitir el cuarto presupuesto de la Liga.

Ante esta realidad, es lógico que en el vestuario haya cundido la ansiedad, que el equipo tenga mandíbula de cristal y no se levante ante el primer golpe. Que cualquier bofetón lo dejé en la lona K.O., por seguir con el símil boxístico que usó Lopetegui.