Pepe Castro: "Rubiales debe dimitir, el Sevilla rechaza y condena su actitud"

Durante la presentación del portero noruego Orjen Nyland y del delantero belga Dodi Lukebakio como nuevos jugadores del Sevilla FC, el presidente del club, Pepe Castro, fue rotundo y claro acerca del gran tema de actualidad en el deporte nacional, el futuro de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

¿Debe dimitir Rubiales? "Creo que sí, que tiene que dimitir, el Sevilla rechaza y condena esa actitud del presidente tras la final. Ese motivo ya es suficiente. Yo, que he estado en la Junta de la Real Federación Española de Fútbol, y que tuve que dimitir, creo que no ha sido un buen presidente para el fútbol español".

Las relaciones entre el rector del club de Nervión y el máximo responsable del fútbol español son bastante tensas. Rubiales ha censurado más de una vez las críticas públicas de Castro a los árbitros. El utrerano presentó su dimisión como vocal de la Federación Española en octubre del año pasado, después de que Rubiales no se disculpara públicamente tras haber filtrado El Confidencial una conversación por Whatsapp del motrileño, en un grupo familiar, en la que deseaba que el Sevilla perdiera.

El Sevilla, a través de un comunicado oficial, anunció que Castro presenta su dimisión ante la falta de respeto de Rubiales y el hecho de que no haya rectificado ni pedido disculpas, así como que no lo haya llamado personalmente. En los mensajes, Rubiales incluso pregunta a sus interlocutores en el grupo: “¿Y qué me decís de Pepe Castro?”. A lo que su padre contesta: “Otro capullo integral. Con la prepotencia de la sevillanía, que se cree que son lo mejor del mundo. Payaso”.