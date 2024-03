Periodista se deshace en halagos hacia la afición del Sevilla: “No recuerdo un ambiente así”

Lo que ocurrió en el Ramón Sánchez-Pizjuán la pasada temporada aún se recuerda. Un equipo agotado en LaLiga EA Sports, con el objetivo de alejarse de los puestos de descenso a la categoría de plata del fútbol español... y que revivió de la forma más increíble que se recuerda en una competición europea.

La Europa League y el Sevilla volvieron a darse la mano, con, esta vez, José Luis Mendilibar de 'celestino'. Un recorrido intachable, con equipos históricos por el camino y un Ramón Sánchez-Pizjuán que dejó pasmados hasta los más experimentados en el mundo del fútbol, como por ejemplo Guillermo Uzquiano.

Un recuerdo imborrable

Guillermo Uzquiano es uno de los grandes periodistas deportivos de España y, además, muy conocido por sus comentarios en partidos de fútbol con Movistar o COPE. La pasada temporada, le tocó comentar una serie de encuentros que parecían abocados al fracaso, por las complicaciones de un equipo como el Sevilla durante toda la temporada.

Sin embargo, Uzquiano se convirtió en un privilegiado por asistir a dos partidos en concreto: las visitas de Manchester United y Juventus de Turín al Ramón Sánchez-Pizjuán. En esos dos días, se demostró al más alto nivel cómo el Sevilla tiene una simbiosis tan extraña como verdadera con la Europa League que hasta su propia afición roza la locura.

En una entrevista para lapreviatv, Guillermo Uzquiano se deshizo en halagos: "Lo disfruté muchísimo y, sinceramente, no había vivido algo parecido. Entiendo que a alguien de Sevilla, lo suyo le pueda parecer lo mejor, pero yo, que vengo de fuera, me pareció impresionante el ambiente del Pizjuán. Y he vivido, por ejemplo comenté el Atlético de Madrid - Inter, que también tuvo un gran ambiente, he estado en partidos del Bernabéu... pero no recuerdo un ambiente como aquellos dos días. Creo que la afición hace mucho. O sea, esto del tópico de que es el jugador número doce... yo aquellos días lo sentí de verdad porque me pareció que el Sevilla jugaba con uno más. Creo que es muy importante. Para un club, para un equipo, tener el apoyo de la afición de esa manera porque provoca que los jugadores saquen fuerzas de donde no las tienen".

"Eran equipos, en teoría, superiores. Los dos. A nivel histórico sobre todo. A nivel actual no creo que tanto, pero a nivel histórico... han ganado Copas de Europa y era muy difícil revertir aquella situación. El Sevilla con su público lo consiguió y guardo muy buen recuerdo de aquellos dos días, y de la final de Budapest, donde también estuve y lo disfruté mucho", continuó.

Un día que dejó huella en todo aquel -sevillista, aficionado visitante, espectador de fútbol, jugador o periodista- que estuviera presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán.