Pruebas médicas a Acuña por su lesión muscular; Marcao, esperado tras el parón liguero

Nuevo problema en la enfermería del Sevilla, que concentra sus problemas en la defensa. Aún está por definir el alcance de la última lesión de un integrante de la zaga, pero lo cierto es que Acuña tuvo que retirarse en el descanso del Alavés-Sevilla y este miércoles se someterá a pruebas médicas para dirimir cuál es la gravedad de las "molestias" que sufrió en el isquiotibial derecho.

El ingreso de Pedrosa en la segunda parte no fue una decisión táctica de José Luis Mendilibar, como se sugirió en la crónica de este diario. Al final de la segunda parte, quizá pocos se apercibieron de que Acuña se quedó clavado después de pelear y ganar un balón cerca de un córner y, cuando tenía el pasillo expedito para montar el contraataque, no pudo salir, se quedó protegiendo la pelota.

El motivo pudo ser esas molestas que manifestó el futbolista ya en el descanso. Un pinchazo en el isquiotibial derecho, la zona trasera de su muslo, que es donde este miércoles, según ha anunciado el club, será sometido a "pruebas de imagen para evaluar las molestias en el isquiotibial derecho que forzaron su cambio en el encuentro".

Expectativas con Nianzou

La nota sobre Acuña también avanza que Nianzou será sometido asimismo a pruebas de imagen por la lesión que sufrió en Estados Unidos, una dolencia que fue calificada de tener "carácter leve-moderado". "Nianzou se someterá también a pruebas de control el jueves tras su lesión en el isquiotibial izquierdo. Si son satisfactorias, en los próximos días podrá unirse al grupo", afirma la nota.

En la misma, el club pone el acento en la esperanza de que Marcao, por fin, pueda incorporarse con normalidad al grupo tras el parón de selecciones que habrá en la primera semana de septiembre, sin tener que hacer sólo parte de los entrenamientos ni someterse a pruebas de control, como la que adelantó este diario. Según avanza el club, "Marcao sigue con su proceso de recuperación, dosificando sus cargas de trabajo muscular y sus sesiones y sometiéndose a diversas pruebas de control".

Marcao debe volver tras el parón

"La idea, en su caso, es que vuelva a entrenarse con normalidad tras el parón de selecciones", dice la nota del Sevilla. Sobre Marcao ya fue claro Mendilibar antes del partido con el Alavés. Habló de lesión de larga duración, cuando en origen se estimó por los servicios médicos del club de un periodo de baja de una semana, siendo optimistas. Pero con Marcao ya es difícil tirar de optimismo.

Mendilibar, según lo que dijo, lo es pero a más largo plazo. "No es que haya recaído. Es una lesión que es para un tiempo largo, al final no está bien. Ha entrenado pero no ha completado ningún entrenamiento con el grupo. Los médicos le están haciendo diferentes pruebas para que se entrene en condiciones y no vuelva a recaer. Debemos tratar de que no recaiga", dijo el domingo. Y eso es lo que tratará de hacer el club. A ver si por fin puede tener continuidad, algo de lo que no ha gozado desde su fichaje en el verano de 2022.