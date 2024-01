Quique Flores: "Agoumé tiene un físico extraordinario y está preparado"

El entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, ve una oportunidad en la visita del Alavés al Sánchez-Pizjuán este viernes para empezar a despegar en la Liga después de la balsámica victoria en la Copa ante el Racing de Ferrol.

El técnico madrileño también ha hablado del mercado de invierno y de las dos incorporaciones que ya tiene para este choque como Agoumé e Isaac Romero.

“Aumenta la calidad, la competencia, el equilibrio para buscar soluciones… Vamos a esperar, porque tampoco tenemos toda la información de la disponibilidad de los jugadores qe se han incorporado esta semana”, ha comentado el entrenador, aunque sus palabras han sido positivas tanto en las referencias de Agoumé como las del canterano.

“Agoumé ha llegado muy bien. Su relación con el grupo es buena, habla castellano. Eso me preocupa siempre mucho, que se entienda con el grupo. Si no entiende al grupo cómo me va a entender a mi. Tiene un físico extraordinario y está preparado. Va a ayudar mucho. Con Isaac tenemos mucha ilusión, nos hemos puesto al día de la historia del chico en la casa y necesitamos gente con ganas, con gol y él reune todas esas cosas”, ha analizado el preparador del equipo hispalense.

No obstate, no pierde de vista el aspecto grupal y sabe que el Alavés lo va a poner difícil. “Es un partido que lo jugamos con mucho respeto. Tenemos un rival que viene compitiendo bien desde años con el mismo entrenador, nos saca mucha ventaja en eso, pero tenemos un grupo que tiene ganas de jugar y de cambiar la situación. Va a ser un partido intenso, el Alavés empató en el campo de la Real Sociedad, que no lo hace cualquiera; expulsó a un jugador del contrario, que no lo hace cualquiera… y tendremos a una gran equipo enfrente”.

Quique restó importancia a los cambios de sistemas de juego, con tres o con cuatro defensas. “Llevaos cuatro partidos y uno y medio lo hemos jugado con línea de cuatro. Estamos habituados a todo. Los sistemas los hacemos los jugadores. Si no metemos la pierna vamos a pasarlo mal ya sea con un o con otro. Las ganas, la motivación, el querer atender a las instrucciones de lo que necesita el partido… Los sistemas cambian constantemente cuando un equipo está en ataque o defensa. No es algo tan importante”, insistió.

Cuándo se puede ver su sello

Quique no tiene prisas. “Soy cauto. Esta semana hemos avanzado en cosas que sólo puedes enseñar a los jugadores cando has estado el tiempo suficiente. Hemos podido reunir las acciones que tenemos que mejorar. Cuando las cosas se dicen se olvidan y cuando se practican se aprenden. Estamos en esa fase”.

El pasado. “Somos conscientes de la situacion del club. No puedo impregnarme de la mala energía de una situación que no he vivido. Tengo que impregnarme de la realidad. Los jugadores qieren volver, quieren estar, quieren estar y responden bien a los entrenamientos. A partir de ahí sólo queda apretar y exigirse mucho. Son 5 meses y hay que ser conscientes de lo que nos queda”.

Haber ganado en la Copa. “Todo lo que sea ganar nos viene muy bien. Entrenar y ganar y verse, es lo que mejor le viene al grupo. En la difcultad, lejos de mirarnos más unos a otros, lo que tiene que hacer es unirnos mas. En el Atlético tardamos un mes y varios dias en ganar. Aquí no. Debemos sumar todos. Los que quieren como los que no quieran, si quieren al Sevilla hay que apretarse”.

El mercado. “Estoy en comunicación constante, tanto con la dirección deportiva como con la dirección del club. Y estoy atento a lo que me proponen. Ellos tienen una visión de todo el año y yo tengó sólo la visión de tres semanas”.

El compromiso. “Sé que la plantilla quiere. Hay que llegar a ese estado y no se llega facicinente. Esperamos estar más tiempo en el plan de partido que ante el Athletic. La necesidad de ganar es la necesidad de competir. La parte que entrenamos es la parte que podemos controlar. Las victorias te dan. Si ganas vas a tener una lista de jugadores queriendo repetir lo que hemos hecho. Estamos en el camino del orden. Todo grupo debe tener un orden. Creo que es importate la disciplina. El compromiso en grupos que están tan heridos, se diluye”.

Agoumé y la cantera. “Intento conocer lo smáximos jugadores porque veo mucho futbol. Conocía a Agoumé, pero hay que ser más pragmaticos. La estructura del cub no la puedo cambiar. No soy sospechoso de no sacar a jugadores jóvenes. He sacado jugadores que han hecho carreras buenísimas. En el Atlético, en el Getafe, en el Watford… aquí están Kike y Juanlu… tenemos ese ejemplo”.

¿Por qué no Isaac antes? “No piensen que no veo las cosas. Pero la realidad es muy dura, tienes que elegir entre los profesionales. Las realidades van cambiando día a día, ahora se va a generar otra competencia”

La ansiedad y la afición. “Me quedó claro con el Ahletic y es que la afición cuando le das recibes. En la segunda parte cuando el equipo cambió nos respondió increíblemente. Somos conscientes de eso, que también nos puede meter más tesión, más ansiedad, también. Hayque jugar con eso y se inteligentes”.