Orta: "Agoumé ha tenido ofertas de 3 equipos franceses y uno de la Premier"

Víctor Orta, director deportivo del Sevilla, ha asegurado en la presentación de Agoumé que espera cerrar la contratación de un delantero en los próximos días y también que subir a Isaac Romero es una de las opciones que maneja el club.

El técnico madrileño, que agradeció públicamente a Agoumé y a su represente “respetar la palabra dada” ante la oferta que el Marsella hizo al jugador después de aceptar la cesión al Sevilla, ha destacado el juego de un futbolista que cree que va a ayudar en lo físico y en lo futbolístico en el centro del campo.

“Agoumé es un centrocampista moderno, mixto, que puede ser de 6 y de 8. Tiene piernas para salir, pero también puede complementarse con la defensa y puede adaptarse a lo que tenemos, puede jugar con y sin Sow, puede jugar con y sin Rakitic, puede jugar con y sin Joardán… Tuene un buen golpeo de balón tanto en largo como en corto, nos puede dar físico y también fútbol porque no está exento de calidad… En su época fue de los jugadores jóvenes más destacados”, ha explicado ante los periodistas.

Orta no ha querido hablar de nombres, pero ha reconocido que la idea del Sevilla es traer jugadores muy jóvenes. El propio Agoumé, la opción de Fofana, la llegada de Muzambo para el filial, que advirtió que no está cerrada… “Estamos en un proceso de rejuvenecimiento de la plantilla, el tema de la experiencia puede estar cubierto con jugadores como Jesús Navas, Sergio Ramos, Rakitic, Acuña, Ocampos… y se puede complementar y puede haber una mezcla buena. Jugadores con ambicion, con físico, con energía, con juventud y ganas… Puede ser una estrategia que dé sus frutos”, explicó, recordando que Agoumé no es un desconocido en Europa: “Este jugador ha tenido ofertas del Marsella, de otros dos equipos franceses e incluso de un club de la Premier League”.

Orta, que asegura que no hay novedades con las salidas, sí dio datos sobre la operación de Gudelj: “Ha sido satisfactoria, de las dos versiones que teníamos ha sido al final la más optimista de los dos”.