Quique Flores: "Esta plantilla está superada por la actual situación"

Quique Sánchez Flores se mostró muy decepcionado con el empate y muy enfadado con la jugada en la que encajó el 1-1, que achacó a una "gravísimo error" en un marcaje, en algo que tienen muy analizado, el balón parado. El marcador era Soumaré, que además provocó el córner, cuando quizá no tiene altura para el futbolista que peinó primero y marcó después, el espigadísimo Budimir. Pero más grave parece que se alejara tanto de su par Ocampos, que permitiò el centro chut comodísimo de David García.

"No hemos gestionado nada, comenzó en la sala de prensa. "Nos vamos con 1-0 ante un rival que nos lo pone muy difícil y estamos bien el primer tiempo apoyados en Isaac y aupados con una afición que nos ha alentado. En el segundo tiempo volvemos a fallar una acción a balón parado imperdonable. Hay miles de horas de balón parado, con varios entrenadores, para que perdamos por ahí el partido. Duele en el alma, porque es la situación más diáfana de todo el partido, de saber dónde está tu jugador y dónde puede caer la pelota. Es no saber dónde estamos, en un partido con 1-0 que tenemos que saber siempre que tenemos que ganar como sea".

Volvió a ser preguntado si se siente con energía para sacar esto adelante: "Energía hay mucha, otra cosa es que no nos guste lo que veamos. No me gusta que sólo demos 45 minutos, no me gusta que encajemos a balón parado. O nos centramos o va a ser difícil salir de aquí".

Lo que sí dejó claro es que la actual plantilla del Sevilla sufre una ansiedad por la actual situación que le impide rendir mejor en partidos como el de Osasuna y Alavés, argumentó. "Si me preguntas si esta plantilla es más que suficiente para pelear por sus objetivos, que no son los actuales, te digo que sí. Si me preguntas que está demasiado presionada para pelear en la actual situación, te digo también y claramente que sí. Las cosas se complican y ya hemos tenido dos partidos que podrían haber sido diferentes (Alavés y Osasuna) si nosotros no hubiéramos hecho las cosas mal por la actual situación".

¿Y por qué cree que el equipo sufre esa ansiedad? "Los jugadores tienen sus miedos y sus porqués de por qué estamos ahí abajo. Y salen con 1-0, damos el paso para atrás, es cierto, no nos gustaba. Hemos intentando hablar con ellos para dar el paso adelante, hacia campo contrario. El partido nos va a hacer reflexionar mucho, porque ya son varios en los que nos ha pasado lo mismo".

Una liga de 16 partidos

Quique ya enfoca los 16 partidos finales del campeonato como una liga aparte, en la que el Sevilla lo tiene que dar todo en cada partido, como si fuera más que una final. "Aquí lo que importa es el Sevilla, lo que pueda hacer de aquí al final y hay una Liga ahora de 16 partidos, con una lucha permanente. Fue contra el Alavés cuando perdimos una oportunidad y se decidió qué tipo de Liga va a hacer el Sevilla hasta el final. Son 26 jugadores, tienen calidad y tenemos que mirar qué partidos va a hacer el Sevilla en esos 16 partidos".

"Mi trabajo no es valorar a la dirección deportiva, a los dirigentes, a la afición...", dijo al requerírsele la valoración sobre la gestión de la directiva y Víctor Orta. "Yo valoro a los jugadores y veo qué tengo que sacar de ellos. Yo entiendo que el club está haciendo el máximo esfuerzo para darnos lo mejor, eso es lo que entiendo".

Un delantero por Rakitic

Rakitic vivió el partido vestido de calle, pues ya no volverá a vestirse de futbolista del Sevilla al fichar por el Al-Shabab de Arabia Saudí. "Liberaremos la ficha de Rakitic y nos iremos de cabeza a por un delantero. Nos falta gol, nos falta un delantero. No hay y los que hay están con dificultades de todo tipo. Y las áreas son fundamentales".

También fue preguntado por la pitada a Rafa Mir. "La afición del Sevilla tiene más información que yo, llevan muchos años. Yo miro al banquillo. Veo lo que tengo y lo saco para que ayude".

La doble explicación de Sow

Llamó la atención que justo antes de ingresar en la sala de prensa para atender a los medios de comunicación, Quique diera una versión más prolija del cambio y el estado físico de Sow, quien apenas estuvo unos minutos en el campo. "Sow viene arrastrando problemas por una tendinitis crónica y hay que tener cuidado con él. Hemos hablado para ver si estaba para algunos minutos. Nos ha dicho que sí, pero se ha debido sentir algo mal y no sabemos exactamente lo que tiene", dijo en la radio del club.

Ya en la sala de prensa, fue preguntado de nuevo y ahí sí confirmó lo que pareció en directo, que sufrió un mareo tras un choque con Sergio Ramos en un córner del que salió bien, pero luego se resintió. "Ha tenido un golpe en la cabeza", dijo escuetamente. En realidad fue lo que le sucedió, que se mareó y tuvo que abandonar el campo acompañado por los auxiliares sanitarios.