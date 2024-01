Quique: "Les hemos abierto el partido a futbolistas muy rápidos"

Quique Sánchez Flores intentó analizar lo acaecido en Montilivi, donde el Sevilla cayó de forma humillante por 5-1, después de haber abierto una espita de esperanza con el gol inicial de Isaac en el minuto 10.

"Hemos salido bien, no sólo el gol, pero nos hemos confundido claramente. Hemos llevado la defensa a 50 metros y darles esto a tres o cuatro jugadores muy rápidos ha sido un error muy grande. Llevar la línea al mediocampo no era la mejor manera, y hemos abierto el partido de esa manera. Les hemos abierto el partido a futbolistas muy rápidos. Lo normal con 0-1 es que te sitúes, digieras ese gol y te resitúes", analizó el técnico madrileño, que advirtió que su equipo había dado "dos pasos atrás".

Según su visión, el Sevilla reincide en dos errores: "No sabemos organizarnos y no sabemos digerir cuando marcamos un gol, no es la primera vez que nos pasa. Les hemos dado el campo a cuatro balas. Tampoco los hemos tirado cuando podíamos".

"El partido se nos fue en esos seis minutos en los que les dimos muchos metros. Y mentalmente no está el equipo preparado para competir con un equipo como el Girona, con esa velocidad, la verticalidad y la capacidad, con aspectos que tienen que ver con el fútbol moderno", analizó en la sala de prensa.

"A Jesús le hemos dado un seguimiento, no había línea de cinco, sino de cuatro, confiábamos en que Nianzou podía con su potencial competir con Savio. Pero no con tantos metros a la espalda. No queríamos eso. Queríamos un planteamiento de presionar, de unir las líneas, pero no tan arriba", dijo en una tímida autocrítica.

El madrileño reconoció que esto "hace daño, es muy doloroso". "Es un equipo que está fantásticamente bien, de lo mejor que he visto en la categoría, pero nosotros le hemos abierto mucho esas posibilidades", añadió insistiendo en la misma idea.

Aun así, quiso calmar las aguas tan revoltosas tras el humillante resultado. "Hace tres días o cuatro no pensábamos que podíamos hacer este partido tan malo que hemos hecho, y hace ocho no pensábamos que podíamos hacer el partido tan maravilloso que hicimos en Getafe. Tenemos que afrontar el próximo partido pensando en lo que nos hemos equivocado y con nueva energía".

Sobre el debut de Hannibal dijo: "Los chicos nuevos tienen que conocer a sus compañeros, la competición, qué significa el Sevilla, cuál es la situación del equipo...", dijo sin entrar a valorar el papel del debutante.