Quique: "Tenemos que saber que todavía no estamos donde queremos"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, reconoce que el equipo, tras los dos últimos resultados, ha trabajado con “mejor ambiente”, con otra alegría, aunque precisa que hace falta afrontar cada partido “con humildad” para no volver a caer en el error. El técnico, que vuelve a un estadio que conoce bien como Mestalla, también ha abundado en el estado de Isaac Romero y todo lo que se ha generado esta semana alrededor suyo. Quique afirma que lo ve preparado psicológicamente para digerirlo todo y que no le ha hecho falta tener ninguna charla con él. Además, no ha desvelado si Ocampos estará listo tras no entrenarse tampoco este viernes.

“Al fin hemos encontrado semanas en las que se trabaja de esta forma más agradable, en un ambiente de optimismo que ayuda, pero hay que mantener la humildad, hay que mejorar y ser el equipo que merece el club”, ha avisado el preparador del equipo hispalense, que, no obstante, no quiere confianzas. El equipo ha sacado la cabeza, pero no está todo hecho: “Yo no doy por cerrado nada, me alegro de que haya cambiado a sintonía y vamos juntos todos con la afición, pero soy consciente de la dureza que va a tener la competición hasta el final de temporada. Esto debería ser lo lógico. Tengo los pies en el suelo. Me gusta que la gente sea todo lo feliz que quiera ser, pero la humildad es fundamental y en los momentos buenos mucho más”.

Quique recalca cómo cambia la perspectiva en virtud de los resultados: “Cada partido es un mundo, cuando pierdes el siguiente partido te parece una montaña, gigante. Y cuando ganas te parecen enanos. Se trata de generar confianza para tener energía para el siguiente partido. Sobre todo repetir valores que vamos buscando en cada partido”. E insiste: “Lo que pedimos es lo de siempre, trabajo, tensión y mucha humildad. Lo siento, pero me gusta ese tipo de gente. Tenemos que saber que todavía no estamos donde queremos. Tenemos que tener un respeto absoluto a rivales que están mucho más preparados que nosotros. Estamos alegres y es lo que queremos transmitir, pero esto es incómodo. Estar así en la élite crea incomodidad”.

También, estaba cantado, tenía que hablar de Isaac. Le preguntaron si lo ve preparado para todo lo que se oye a su alrededor y si ha tenido que hablar con él. “No quiero cambiar nada de lo que está pasando. Todo lo ha puesto él de su parte. Él ha abierto una puerta y no queremos que regrese. Los chicos que tienen que volar, que vuelen. Hay que contarle pocas cosas, hay que dejarle ser como es. Lo veo muy maduro, capaz de aislarse, de que esa crítica tan favorable que tiene ahora no lo aparte del camino”, explicó antes de referirse a su cláusula de rescisión y una posible renovación, así como de sus opciones de selección: “Son cosas del club y del propio jugador. Lo veo feliz, muy suelto, muy dañino para los rivales y muy bueno para el Sevilla. Lo otro (la selección) son cosas que no dependen de él, ya es el gusto de otros entrenadores y una competencia brutal porque son los mejores delanteros del país”

La amistad con Baraja. “He estado tres años entrenándolo y tengo un buen recuerdo como jugador. Como entrenador ya saltó la temporada pasada. Y hay que tener respeto. Se necesita coraje y personalidad estar en un equipo como el Valencia, en las circunstancias en las que lo ha cogido y lo que ha hecho”.

Su pasado en Mestalla. “¿Revancha? No, estoy muy agradecido al valencianismo. Llegué con 19 años y me fui con 29, volví como entrenador con 40 y me fui con 43. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Estábamos terceros, en Champions y a tres puntos del líder. Muy agradecido a todo lo que me dio el Valencia”.

Rafa Mir. “No voy a contestar los motivos por los que no lo convoqué (ante el Atlético), no lo voy a decir, pero es un jugador más. Si el jugador revierte la situación estará ahí. Está en una batalla psicológica, haciéndose preguntas… pero eso le va a hacer más competitivo. Es un jugador que aquí ya demostró o que es capaz de hacer”.

Alejo Véliz. “Ya puede ir, ha completado una semana extraordinaria con el grupo y está preparado. Tiene ganas, ilusión… Es un chico que va a marcar un camino”.

Hannibal. “Sigue trabajando y esforzándose por conocer dónde está y por adaptarse y valoramos mucho el esfuerzo que está haciendo”.