El Rayados de Monterrey se interesa por Tecatito tras fichar a Canales

"Es uno de los nombres, pero hay muchos más". La frase es del presidente del Rayados, que fue preguntado por la bomba que ha surgido en México: el equipo de Monterrey, tras fichar a Canales, quiere repatriar a Tecatito Corona. O al menos es uno de los candidatos para reforzar al equipo regiomontano, que anda con problemas en el ataque.

El Sevilla le abriría la puerta gustoso al mexicano si llegara una buena oferta. Y el Rayados tiene dinero, aunque ya hizo un desembolso importante por el ex bético Canales, de 10 millones de fijo más diez en variables, tras una ardua negociación.

🤠 #RAYADOS | Acepta José Antonio “Tato” Noriega interés en fichar a 'Tecatito'; asegura que valió la espera por Sergio Canales.📹 @ErickRdzGol #ABCDeportes | 📻 92.1 FM y 660 AM pic.twitter.com/f78TdYZkH0 — ABC Deportes Mty (@abcdeportesmty) August 9, 2023

"Necesitamos ser pacientes e inteligentes. Vale la pena la espera. Con Sergio (Canales) hubo momentos críticos y fuimos pacientes y creo que mereció la pena en los años que él va a representar a esta institución", dijo Tato Noriega, el dirigente regiomontano, ante la prensa mexicana.

El Rayados tiene problemas en el ataque ante el Apertura 2023, porque a baja del extremo izquierdo Arturo González, operado de menisco en primavera y ausente varios meses, se une la lesión en la Leagues Cup del delantero Germán Berterame. "Mañana operan a Berte y según cómo salga el diagnóstico tras la operación podremos tener más clara la idea y el mercado de fichajes sigue abierto y no nos cerramos a ninguna idea", dijo Tato Noriega.

“¡Te amamos, Berte!”, le gritan a Germán Berterame a su llegada a Monterrey luego de dejar a Rayados por una lesión en su pie izquierdo.El argentino dice que el equipo no se debilita con su baja… “Gracias a ellos (sus compañeros) yo hacía los goles”. pic.twitter.com/aXSFsvT5v7 — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) August 6, 2023

José Luis Mendilibar ya dejó caer que Tecatito era uno de los que podía salir, aunque "si se queda estaremos encantados". Pero el mexicano necesita continuidad para volver a tomar el ritmo tras un año en blanco. Una garantía que no le puede dar el Sevilla, que en cambio necesita hacer caja y en México Tecate es un ídolo.

El Rayados podría ser una solución ideal para todas las partes. Allí sería bienvenido como una gran estrella y le darían esa oportunidad de poder jugar con continuidad. De momento no hay una oferta firme, pero el Sevilla es consciente de esta posibilidad, aunque va con tacto y no quiere echar las campanas al vuelo sobre esta opción hasta tanto no vea que el club regiomontano va en serio en su idea de repatriar a Tecatito.

Hay que tener en cuenta que el mediapunta mexicano de 30 años le costó al Sevilla tres millones de euros en enero de 2022. Entonces estaba ante su último año en el Oporto, de ahí que el coste fuera bajo. En el anterior mercado, su precio era de unos 10 millones. Si el Sevilla lo traspasase ahora por una cantidad superior, teniendo en cuenta que tiene contrato en Nervión hasta 2025, habría una sustancial plusvalía.