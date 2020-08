Julen Lopetegui se ha decantado por el mismo once titular con el que empezó las eliminatorias a partido único ante Roma y Wolverhampton.

El once titular es el siguiente: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Fernando, Joan Jordán, Banega; Suso, Ocampos y En-Nesyri.

En el banquillo estarán Vaclík, Javi Díaz, Sergi Gómez, Escudero, Gudelj, la principal novedad tras dejar atrás su positivo en Covid-19, Óliver Torres, Franco Vázquez, Munir, De Jong y los canteranos Genaro, Lara y Pablo Pérez. No se visten en esta ocasión Mena ni Juanlu.

El Manchester United formará con su once de gala también, aunque con el cambio en la portería y Bailly en el banquillo.

Este es el once titular del United: De Gea; Wen-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams; Fred, Pogba, Bruno Fernandes; Greenwood, Rashford y Martial.

En el banquillo estarán Grant, Sergio Romero, Bailly, Fosu-Mensah, Mengi, Andreas Pereira, Matic, James, Lingard, Mata, McTominay e Ighalo.

🥁 Your #MUFC team news for our #UEL semi-final is in! 👊📦 @DHLManUtd