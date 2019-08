Roque Mesa, jugador que aún pertenece al Sevilla, ha criticado al club blanco en sus primeros días como futbolista del Leganés, club en el que jugará cedido hasta final de temporada. El canario, una apuesta de Joaquín Caparrós que Monchi y Lopetegui han tenido claro que no encajaba en sus planes desde el primer minuto, se ha mostrado molesto con las formas en las que ha salido de Nervión.

"No me gustó cómo me trataron. Somos personas y futbolistas, independientemente de que te quieran o no te quieran. Cuando uno está en un equipo, lo da todo y se le trata como se le ha tratado... Cuando vuelvo de vacaciones en Sevilla se me comunica que no cuentan conmigo, a través de mi representante, nadie me lo dijo a la cara. Hay formas y formas”, ha dicho el futbolista a Onda Cero.

El Sevilla aún paga parte del salario de Roque Mesa, que se siente ilusionado en su nuevo proyecto en el equipo pepinero: "Estoy listo para que el míster cuente conmigo, es verdad que estos días ha ensayado conmigo en el once, veremos qué pasa. La semana pasado también fue igual y no hubo suerte. Estoy dispuesto para jugar y competir que viene todo un Atlético", declara.