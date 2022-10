Sampaoli: "Es clave que se sientan bien dentro de la cancha y compitan"

Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, salió satisfecho de lo que vio de su equipo sobre el césped del Signal Iduna Park, aunque matizó que aún falta mucho para que sus jugadores logren "construir una idea".

Sin embargo, en Alemania el equipo se mostró a gusto dentro del campo en muchos momentos y eso ya es un paso importante de cara al futuro.

"Más allá de orientar una forma y una organización, ellos (los jugadores) están intentando generar modificaciones, no tenemos muchos días, ahora hay que intentar ganar en Mallorca, pero el equipo está intentando construir una idea a partir de su fútbol", decía el argentino, feliz dentro de lo que pudo ver.

Sin embargo, con lo que se queda el de Casilda es con las sensaciones. "Es importante que el equipo se sienta bien dentro de una cancha de fútbol y que compita ante cualquier rival y eso es lo que ha hecho hoy", precisó.

Sí faltó algo de determinación de cara a la portería contraria, pero el técnico cree que se dio un buen paso y está seguro de que habrá en próximos partidos más ocasiones de gol. "Claro. Eso se genera a través del volumen de ataque y no sólo del delantero sino que la segunda línea tiene que llegar. Tenemos que sumar goles de todos", precisó.

Por último, el técnico, sin embargo, prefiere no hacer cuentas en lo que se refiere a las opciones de pasar a octavos de final, algo que no será fácil, desde luego. "No evalué esa posibilidad, sólo evalúo el partido que viene y que el equipo encuentre una forma, una idea. Cuando encuentre una manera de jugar empezaremos a ver un futuro. Entonces ahí empezaremos a construir. Ahora mismo sólo estamos armando un equipo"..