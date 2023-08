Las primeras palabras de Sergio Rico tras su alta hospitalaria: "Ojalá pudiera volver al Sevilla"

Terminó el calvario de Sergio Rico, aunque ahora tendrá que afrontar una dura rehabilitación física, también anímica, después del tremendo susto que se llevó a raíz de su accidente en El Rocío el pasado 28 de mayo.

Sergio Rico (Sevilla, 01-09-1993) ha sido recogido del hospital por su familia y ha mostrado su gratitud por el apoyo recibido por sus familiares, los aficionados en general, y en particular los del Sevilla, y el mundo del fútbol durante estos dos meses y medio de incertidumbre por la gravedad de sus lesiones en la cabeza.

Una nueva etapa fuera del hospital: la rehabilitación

Delgado, emocionado, enjuto por el post operatorio, el guardameta sevillano de 29 años hablaba ante la prensa que lo esperaba en el Virgen del Rocío y hasta se le quebraba la voz al hablar del apoyo de su mujer, Alba Silva. Ya tiene el alta hospitalaria, pero aún el alta médica. Ahora le quedarán meses de rehabilitación, pero su idea es volver a ejercer como futbolista. Es joven aún, pues empezó muy temprano e incluso fue campeón con el Sevilla de la Europa League defendiendo su portería, como hizo en la final de 2015.

"El cerebro es inteligente y borra este tipo de sucesos. Ha sido un sueño, yo me desperté en el hospital y gracias a Dios he podido salir hoy y me siento muy emocionado y muy feliz. Y les doy las gracias a todos, a mi mujer, a mi familia, a todos, que han estado ahí. Ella ha pasado 20 horas conmigo diarias, estoy muy agradecido y sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible esto", comenzó diciendo Sergio Rico a los periodistas.

El apoyo del Sevilla y su deseo de volver algún día

También fue preguntado el futbolista de Montequinto por el apoyo de la gente del Sevilla. "Desde el primer día que llegué aquí los Biris vinieron con una pancarta que tenemos guardada, es de apreciar. Lo he dicho siempre, soy sevillista, sigo al Sevilla y ojalá algún día volviera al Sevilla", deseó.

Ahí se le sugiere que el Sevilla está buscando porteros en el mercado: "Ojalá que sí, espero estar disponible dentro de poco, que los médicos me den el alta y pueda recuperarme poco a poco para volver al fútbol", aseguró con una sonrisa.

El meta también ha recibido mucho apoyo del PSG, su equipo desde que saliera del Sevilla en 2019, cuando aterrizó Bono, que ahora ha traspasado el club de Nervión al Al-Hilal árabe, el mismo equipo que ha fichado a Neymar.