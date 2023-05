Alba Silva, mujer de Sergio Rico, publica un emotivo post en Instagram

La influencer sevillana Alba Silva ha querido publicar una imagen con su marido, Sergio Rico, el futbolista del PSG que hace unos días sufrió un grave accidente en el Rocío tras ser pisado por un caballo. Han pasado un par de días desde el portero tuviera que ser trasladado en helicóptero al hospital sevillano del Virgen del Rocío tras sufrir una aparatosa caída que le provocara un grave traumatismo craneoencefálico.

Desde entonces, apenas se han tenido noticias del estado del futbolista, más allá de un comunicado por parte de la familia en el que explicaban que las próximas 48 horas, hoy se cumpliría este plazo, serían determinantes para ver cómo iba evolucionando el deportista. También quisieron agradecer el apoyo y el cariño recibido por parte de los aficionados y de todas las personas que se han interesado por el estado de salud de Rico.

No obstante, hasta este martes no se ha tenido ningún tipo de comunicación por parte de su esposa, Alba Silva, ha querido romper ese silencio y ha publicado una imagen de ella y Rico el día de su boda con un emotivo mensaje. "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto."

La publicación no ha tardado en llenarse de comentarios con mensajes de ánimo y fuerzas y deseándole una pronta recuperación al guardameta del PSG.

Su cuñada, Macarena Silva, y también influencer de moda, no ha querido dejar pasar la ocasión para desearle lo mejor al marido de su hermana Alba y también ha subido a su Instagram una publicación con un texto muy sentimental. "A todo el que te conocemos se nos llena la boca al hablar de tí. “Qué bueno es tu cuñado Sergio” es la frase que siempre escucho cuando alguien que no te conocía lo hace. Si hay alguien que no se merece pasar por esto ese eres tú. Porque eres ejemplo de la persona que todos deberíamos ser. Porque eres noble y en tu corazón no existe un ápice de maldad. Seguiremos cantándole a la vida como en esta foto, como lo hacíamos siempre. Lucha fuerte, aquí te necesitamos mucho. Te quiere tu Caín".

Todos los familiares y amigos de Sergio Rico están pendientes de ver que es lo que sucede en las próximas horas y en los próximos días. Alba Silva ha compartido en sus historias un texto en el que agradecer la preocupación de la gente por su esposo y pide respeto a los medios que difunden información sin contrastar.