Sevilla-Almería: Ganar o anclarse en el descenso

Fue el lejano 27 de agosto cuando el Sevilla de Julen Lopetegui se dejó remontar ante el entonces pujante Almería, con ese ímpetu del recién ascendido, y confirmó que lo de Pamplona no fue un accidente. Algo fallaba en el reinicio del cuarto proyecto de Monchi y el guipuzcoano como se pudo ver en la deriva que desde aquellos dos primeros accidentes tomó el equipo. Por entonces nadie podía imaginar que cuando va a embocarse el último tercio de la Liga estaría el Sevilla jugándose la permanencia en Primera División frente a ese mismo Almería. Pero ésta es la cruda realidad cuando sólo faltan 14 partidos por jugarse.

Se trata la de esta tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán de la primera de las siete comparecencias que tendrá el equipo nervionense ante su gente y no es de las más complicadas, puesto que aún debe recibir la visita del Betis o el Real Madrid, por ejemplo. Y ya no es tan engañosa la realidad del descenso, pues la victoria del Valencia lo sitúa en el puesto decimoctavo.... Y no queda tanto para que llegue el final liguero allá por los inicios de junio. El calor de esta primavera precoz debe ayudar a ponerse en el contexto de la presión de la Liga cuando ya sea plena primavera, por si hay algún despistado.

Ya sólo el Elche tiene menos puntos

Y si no, sólo hace falta mirar la clasificación, que ésa sí que no engaña: el Sevilla es el decimoctavo en estos momentos en la tabla, es decir, el primer equipo en puesto de descenso, con los mismos 25 puntos que el Almería, el segundo en puesto de descenso. Y sólo con el Elche habiendo sumado menos puntos que ambos. Y eso que el Elche rascó un empate al Valladolid en el minuto 96 y que el Getafe, otro de los implicados, le arañó también dos puntos al Cádiz en otro final muy polémico. Es decir, por arriba no se han alejado los rivales directos, salvo el Valencia, y ahora le toca al Sevilla separarse de su inmediato perseguidor y sacar la cabeza de abajo.

Se trata por tanto de una auténtica final entre dos de los inquilinos en el purgatorio de los puestos de abajo, cuando faltan ya solamente 14 jornadas, no se olvide, y no le cabe otra al equipo de Sampaoli de ganar para no anclarse en el descenso antes de despedirse del calor de su gente para realizar dos espinosísimas visitas a dos de los equipos que lo anteceden, el Getafe y el Cádiz, con el parón por selecciones en medio.

Qué lejos queda Estambul

Así y todo, El Sevilla afronta la cita con varias buenas nuevas. Una atañe al triunfo sobre el Fenerbahçe gracias a la mejoría experimentada por el equipo en la segunda parte del partido europeo con los cambios que realizó Sampaoli, sobre todo al dar ingreso tras el descanso a Joan Jordán por Alex Telles para que Fernando retrasara su posición a la de central. Ahí se reajustó un Sevilla al que había salvado de varios goles en contra Dmitrovic, con el mediocampista catalán, además, recitando su particular redención –sufrió muchísimo como central en la goleada del Metropolitano– al hacer el 1-0 y dar el gran pase interior a Rakitic en el 2-0, un resultado agradable para la Liga Europa... si el Sevilla estuviera para pensar en esas cosas.

Pero está claro que la cita de Estambul queda lejísimos y lo único que deben arrostrar tanto el equipo como la afición es una final con todas sus letras. Para ella recupera Sampaoli al que considera “un jugador importante” porque permite reordenar la estructura defensiva sin tener que forzar a jugadores como Jordán, Alex Telles o Acuña a actuar de centrales.

La esperanza en Badé

Loïc Badé, lesionado muscularmente hace tres semanas, está para volver a cohesionar al equipo desde atrás. Habrá que ver cómo reingresa, aunque su influencia se hizo notar cuando estuvo jugando: el Sevilla de Sampaoli atravesó su mejor racha con cinco triunfos consecutivos en Nervión, cuatro de Liga y el del PSV, hasta su lesión.

Enfrente estará un Almería que no ha ganado fuera en toda la temporada y sólo ha dejado dos veces la portería a cero hasta ahora, una de ellas dando la campanada en su estadio ante el Barcelona (1-0), renta que perdió al caer en su segundo partido consecutivo casero frente al Villarreal. De este modo, llegará impelido de forma urgente a intentar ese primer triunfo fuera, que sería una catástrofe para un Sevilla que, sin Fernando ni Pape Gueye, debe ajustar bien su medular y coger el toro por los cuernos.

Es una final y no ganarla no lo hace subcampeón, sino que lo baja del purgatorio al infierno, así que mejor será coger el encuentro por las solapas y hacerse con él, con control, con juego, con solidez o con lo que sea. Pero para ganarlo y que sea otro el que se queme.