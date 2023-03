Sampaoli: "Los grandes conflictos de este equipo son en campo propio"

Solidez, control, juego. Éstos son los tres conceptos que ha reiterado Jorge Sampaoli durante su comparecencia previa al Sevilla-Almería, un partido trascendental para la clasificación y la lucha por la permanencia en Primera División en el que no estará Pape Gueye, tras el recurso rechazado por el TAD, ni Fernando; tampoco Montiel, los tres por sanción. En cambio, cuenta ya con Loïc Badé, "un jugador importante".

Pero, ¿cómo se encuentra anímicamente el grupo ante la final de este domingo? "El equipo está con la expectativa de hacer un partido como hicimos en el segundo tiempo el jueves. Con la chance de jugar contra un rival cercano a nosotros y que se hace directo en la disputa que tenemos. Más allá de los inconvenientes que venimos teniendo, hay que corregir y llegar sólidos al partido. Vamos a necesitar juego y solidez". Ahí ya dejó los tres conceptos susodichos.

Loïc Badé para cohesionarlo todo

Inmediatamente salió a colación el regreso de Loïc Badé, que se lesionó el 16 de febrero ante el PSV: "Ha vuelto un jugador que para nosotros es importante. Vuelve con una discontinuidad pero nos ha dado cada vez que ha jugado, es un aporte a las ausencias. Cada partido el grupo resuelve los inconvenientes con bastante esfuerzo, intentando siempre ayudar al equipo. Hay que dar valor a aquellos jugadores que juegan en posiciones no naturales".

Badé también paliará la baja de Fernando. "Nosotros pensamos que el partido de Almería tiene una realidad posicional. El otro día tuvimos una reestructuración defensiva que nunca existió. Queriendo acompañar a Fernando con Acuña, en ese perfil de posición, tampoco alcanzó por el no juego, debido a nuestra reubicación defensiva vulnerable".

El control frente a la desorganización

Rápidamente profundizó en lo que entiende que debe ser una de las premisas ineludibles para no volver a dar pasos atrás en la dinámica, el control. "Nosotros esperamos que sea un partido de control. Decimos que, por nuestras características, necesitamos el juego como argumento. Sin control, en un partido de ida y vuelta, cualquier equipo te va a dañar. Ahí dependes de la eficacia del rival".

Y frente al control, el peligro de la desorganización del juego... "Lo que me preocupa es el no juego. Cuando no juegas, compites. Creo que deberíamos tener el control. En el primer tiempo (ante el Fenerbahçe), sin control de salida posicional, generamos una readaptación defensiva tardía. La idea es que defendamos como un bloque junto. Los grandes conflictos que tiene el equipo es en campo propio".

La ansiedad, tan enemiga como el Almería

El técnico argentino prefirió hablar de su equipo al ser preguntado por el Almería: "Vamos a jugar un partido contra nosotros mismos. No podemos jugar con ansiedad, desorden y el sentimiento del jugador de que todo termine rápido, eso no va a pasar. Va a ser un partido trabajado, costoso y con mucha intensidad. Tenemos que definir el partido desde esa realidad".

Para ello, debe inculcar a los jugadores su idea de juego desde las premisas comentadas: "Es la lucha que tiene un entrenador en la actualidad con el individualismo que a veces se genera en esta profesión. Cuando las cosas no salen bien, hay que enfocarse en la creencia de una idea. Tenemos las herramientas para poder ganar el partido. Hay que encontrar esas herramientas con la que destacan las diferencias de los futbolistas".

El estado de Tecatito Corona

Por último, valoró el estado de forma de Tecatito Corona, que ya está con el grupo, pero hay cautela después de tanto tiempo parado con una recaída en medio: "Cada jugador que tiene un dolor, en la cronicidad de estas lesiones las conductas son diferentes, hay que acostumbrarse a pisar diferente y superar temores. Para nosotros es importante recuperar a aquel Tecatito que tenga un nivel de confianza que lo hace un jugador destacado en el mundo. Obligarlo a una situación en la que no esté recuperado al cien por cien recuperado mentalmente o fisiológicamente sería un error".

Aun así, ya lo irá metiendo en las convocatorias... "Nosotros no somos cautelosos, es un jugador que nos da referencia en la seguridad a la hora de jugar un partido de alto nivel. El hecho de que esté en las próximas convocatorias es para que cambie el chip y piense en lo que es como jugador y no en su lesión. Esperemos que nos dé los parámetros de su recuperación en una totalidad".