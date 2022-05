Los rivales de Sevilla Atlético y Betis Deportivo en Segunda RFEF (análisis y jugadores)

El descenso de Sevilla Atlético y Betis Deportivo tras el primer año de la nueva Primera RFEF, la categoría intermedia creada como paso intermedio entre el fútbol profesional y la Segunda B, devuelve a los equipos estrella de los escalafones inferiores de ambos clubes a la realidad que ya conocían hace dos campañas. La diferencia en que hay 40 equipos elegidos que están más cerca de al LPF (Liga Smartbank).

Tocará, por tanto, renovación en las plantillas y aclimatarse de nuevo a una categoría que es la heredera de la Segunda B. La diferencia es que hay cinco grupos en vez de cuatro. Los filiales, aparte del Utrera, que vuelve a este nivel tras su última aparición en la campaña 95-96, competirán ante rivales de Andalucía y de Extremadura fundamentalmente. Los canarios, cinco equipos que militaban en el grupo 4, han acabado descendiendo (Las Palmas B, Mensajero, Tamaraceite, San Fernando y Panadería Pulido). Abundan clubes en los que han entrado capital extranjero, lo que acaba repercutiendo en los presupuestos y, por tanto, en el nivel de las plantillas.

Tampoco estarán ya los ascendidos, un Córdoba que se salió de la tabla, Mérida y Ceuta, que subieron en la promoción. Curioso es el caso de los ceutíes, que la temporada pasada estaban en Tercera y llevan dos ascensos seguidos.

Falta ver qué ocurre con el Extremadura y la composición final de los grupos, ya que los de Andalucía Oriental han estado esta temporada en el grupo 5. O si el ascendido del grupo de Canarias, El Paso, un desconocido, entra finalmente en este grupo.

CP Cacereño

Ha sido el gran derrotado. Gran parte de la temporada como segundo clasificado y con un proyecto fuerte económicamente, con inversión foránea. Cayó, contra pronóstico en la primera eliminatoria de play off con una goleada además (4-0) ante el Teruel.

Con un clásico como Julio Cobos, centrocampista que jugó en el Sevilla Atlético de Salva Ballesta, Yordi, Pepelu, etcétera, el equipo del Príncipe Felipe se construyó desde atrás con jugadores fuertes en la faceta defensiva. La figura de Kamal fue importante (aunque dicen que está cerrado por otro club el próximo año) en un centro del campo poderoso y muy trabajador. Ésa fue su baza. Con gente como Yael o Bermu como escudero, destacó también por su velocidad en las bandas, con José Ramón o Jorge Barba como mejores exponentes.

CD Coria

El Coria extremeño fue otro que se quedó con la miel del ascenso en los labios. Se metió en el play off en la última jornada tras estar todo el año peleando por ello, pero cayó ante La Nucía (2-0). Tuvo cambio de entrenador durante la temporada y ahora ha anunciado la salida de Rai Rosa y el cambio por su segundo, Alberto Urquía.

Un equipo rocoso e intenso en ataque a la vez que aprovechó muy bien las dimensiones y las condiciones especiales de su estadio. Con el ex malaguista Deco como jugador clave en la creación de juego, destacó la presencia y la velocidad de un ex bético, Santi Luque, en una banda y Erik Aguado en la otra. Se hizo fuerte por las alas, con Patxi Dávila en la izquierda, sobre todo en la primera vuelta, pero, como todos los equipos que triunfaron en esta categoría, basó su éxito en el bloque, en la experiencia y en saber sacar partido al otro fútbol.

San Roque de Lepe

Un clásico en Segunda B que también estrenaba categoría. Con un fondo sueco detrás, se llevó el planchazo al final cuando, al acabar su partido en Chapín con 0-1, estaba en el play off pero dos goles (con ciertas sospechas) del Coria ante el Mensajero remontaron para los extremeños y lo dejaron fuera.

Con el técnico gallego Antonio Fernández Rivadulla, con quien también subió de Tercera, fue un equipo como mucha pegada arriba y en la que destacaron jugadores formados en las canteras de Sevilla y Betis. Sobre todo los ex sevillistas Víctor Morillo (tremenda zurda) y Chuma (16 goles) y el ex bético Abeledo, otra zurda de oro y gran clase que pasó por el Barcelona B. Nané, otra opción en el ataque, jugó en los dos filiales, así como Fran Ávila en el costado izquierdo. Atrás fue un equipo que tuvo de todo y en el que es clave el sueco Joel en el centro del campo, y el ex sevillista Charaf como jugador algo más creativo. O Marrufo.

Cádiz B

Un filial es siempre un filial. Entrenado por el ex guardameta Alberto Cifuentes, muy temperamental en el banquillo, fue un equipo que se soltó al final, ya que estuvo gran parte de la temporada flirteando con los puestos de descenso.

No obstante, como todos los filiales, su peligro residía en la velocidad y las individualidades, muchos jugadores internacionales por sus países en escalafones inferiores y futbolistas que promocionaron, como Dragisa Gudelj, central con gran desplazamiento de balón hermano del jugador sevillista, que en enero dio el salto al Córdoba.

Muchos sub 23, jugadores con sangre africana que destacaron como Mamady Diarra, Kinsley, el espigadísimo central Momo, el colombiano Rodallega, el georgiano Jinjolava… también destacaron jugadores que se asomaron al primer equipo: Chapela, Bastida, Algarra…

No obstante, será un equipo que, por su filosofía, revolucionará la plantilla en verano.

CP Villanovense

Un clásico de Segunda B y del fútbol extremeño que vivió todo el año en los puestos de play off y al que un bajón le pasó factura y se llevó por delante a su temperamental entrenador, Juanma Pavón, ex técnico de Recreativo de Huelva y Cádiz B, entre otros. Se hizo cargo del equipo el serbio Josip Visnjic.

El ex sevillista Sillero (9 goles) fue una de sus bazas en ataque, con ex béticos también en la plantilla como Isra Cano e Hinojosa, que llegó en enero. Un delantero peleó como Seth Airam fue una referencia arriba, así como la velocidad de Fran Viñuela. Su guardameta también es un conocido en el Sevilla, Ángel de la Calzada, titular en 31 partidos.

UD Montijo

Otro ejemplo de club con capital extranjero, con varios inversores de distintos países (Chile…) y una plantilla cuajada de jugadores foráneos. En un campo de césped artificial, reducido y con una afición muy caliente, basó su fútbol en un juego directo, práctico y al filo del reglamento, salpicado con jugadores de calidad en el golpeo a balón parado, el catálogo de Juan Marrero, un clásico de los banquillos extremeños. Es el caso del Razvan, lateral zurdo. rumano que se midió al Sevilla incluso en Champions con el Steaua de Bucarest.

Con un trotamundos como Dani Segovia arriba (9 goles), sacó un gran partido de ese fútbol intenso, agresivo y vertical. El ex bético Samu Manchón (también estuvo el meta Tienza) puede decirse que fue el jugador más creativo en una plantilla con brasileños, ghaneses, chilenos, ucranianos… que también cambió bastante durante la temporada. Atrás destacó la presencia del hispano-uruguayo Gabri Cardozo, tremendo por alto y muy rápido al corte.

Xerez DFC

Con un escenario imponente como Chapín y una afición increíble que lo acompañó a todos los desplazamientos (incluso a los 5 de Canarias), el primer interrogante que asalta al neófito es qué Xerez es. Nada que ver con el que estuvo en Primera, que sigue en Tercera con serios problemas económicos, se trata de una refundación que nació en 2013 en el amago de desaparición del Xerez CD y que fue creciendo desde la categoría más baja hasta llegar, la pasada campaña, a Segunda RFEF.

Con un técnico joven y sin embargo muy respetado como José Pérez Herrera, sufrió más de la cuenta para mantener la categoría a causa de lesiones e infortunios, pero acabó rozando el play off de ascenso con una racha de 10 partidos sin perder y 4 victorias consecutivas. Le falló el gol (fue el menos anotador del grupo), pero se hizo fuerte en Chapín y superó muchas adversidades.

Una columna vertebral con Oca y Durán como ejes, el capitán Bello fue clave por su calidad en la mediapunta. Jacobo ponía el desequilibrio y el veterano Máyor (ex Alcorcón) los goles junto a David Grande, que llegó en enero. En este mercado también apareció un jovencísimo portero cedido por el Real Madrid, Mario de Luis, que dará que hablar.

También figuran dos ex béticos en la plantilla, Manolo Baeza y Marc Fraile, que ayudó con su polivalencia desde el invierno.

Vélez CF

Otro ejemplo de club controlado por capital extranjero, en este caso también de Suecia, los cargos de directiva y cuerpo técnico también tienen la misma procedencia.

Fue un equipo que se hizo fuerte en su estadio, el Vivar Téllez, pequeño y de césped artificial, aunque de última generación. Muchos extranjeros en la plantilla, con argentinos como Zamorano (10 goles) o Bochino. Destacaron Álvaro Ocaña, un lateral profundo, el uruguayo Gonzalo Miranda o Alex Camacho, jugadores con mucha llegada.

Se prevé que haga una nueva revolución en la plantilla tras lograr la permanencia.

Antequera CF

Un equipo que empezó con la dirección del ex bético Nacho y que practicó un fútbol interesante que quizá podía haber sido premiado con una mejor clasificación (acabó rozando los puestos de descenso).

Una buena pareja de centrales, laterales profundos y una gran pegada. El ex bético Álex Escardó es un ejemplo y la experiencia de un delantero de calidad y resultados como Iván Aguilar. El ex bético Jesús Pozo también estuvo en la plantilla aunque jugó poco. Destacó una banda izquierda formada por Sergio García y Sergio Díaz.

CD Don Benito

Logró la permanencia en el play out en una eliminatoria ante el Águilas (se decidió en la tanda de penaltis) y pasó por diversas fases durante la temporada. Empezó como técnico un viejo conocido en el Sevilla, el ex delantero cordobés Juan Carlos Gómez, destituido en diciembre. Roberto Aguirre fue su sustituto, un técnico experimentado en otros grupos (Unionistas, Toledo, Zamora…).

Con David Agudo como referencia arriba, no obstante, destacaron los 13 goles de Abraham Pozo, un extremo con gol y calidad. Había jugadores con muy buen disparo, un extremo habilidosísimo como Turmo y jugadores con gol y llegada como Dani Martínez.

Recreativo de Huelva

Gran expectación por el equipo que formará tras su regreso. Será una de las joyas de la categoría. El Decano es siempre el Decano y el Colombino, aún en Tercera, ha albergado casi cada partido a más de 10.000 espectadores. El proyecto está por hacer, (acabó de forma interina Jaime Díaz), pero se ha salido en Tercera.

Está firmando jugadores ya (el coriano Juanito) y tiene jugadores como Juan Delgado, Perotti, Pablo Gallardo (ex sevillistas), Dani Sales, Barragán (ex beticos).

CD Utrera

Tras varios intentos con Jesús Galván, la llegada de Francisco Cordero, Rubio, fue providencial para el ascenso tras vencer a Gerena, Ciudad de Lucena y Tordesillas en el play off más complicado de los últimos tiempos.

También renovará la plantilla, con una mezcla de jugadores jóvenes (Moro, Contreras, Diego García, Trabazo...), con veteranos como Ayala, Cachana, Álex del Río, Chapi o Rubén Cruz), ha formado un grupo que le ha ofrecido una excelente respuesta y que ha hecho historia en Utrera, donde no había fútbol de Segunda B desde la temporada 95-96.

CD Diocesano

Ascendido del grupo de Extremadura, el equipo cacereño (que siempre destacó por su excelente cantera) certificó su presencia en Segunda RFEF hace bastantes jornadas y con mucha solvencia.

Jugadores interesantes cono el sevillano Armenta (ex del Castilleja), Luismi Cruz, el brasileño Mattheus o Mercadel.

Juventud de Torremolinos

Campeón del grupo IX, cuenta en sus filas con jugadores que han brillado en Segunda B como Gato (ex del Linense), el veterano delantero Alberto Castro (pasado en el Betis y ex jugador del Écija que subió a Segunda B con Juan Carlos Gómez).