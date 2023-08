Sevilla-Atlético de Madrid: Valoraciones de Mendilibar sobre Sow y el tobillo de Tecatito

José Luis Mendilibar hizo una valoración antes del partido del Sevilla con el Atlético de Madrid de la madrugada de este domingo (Oracle Arena, 4:00, SFC TV, DAZN y Movistar Plus) parándose en algunos asuntos destacados, como el fichaje de Djibril Sow y su posibilidad de que debute recién llegado. También sobre las nuevas molestias que sufre Tecatito, que le impidieron ejercitarse en la sesión del viernes.

"Viene de estar entrenando con su exequipo (Eintracht de Fráncfort), quizás pueda estar mejor porque lleva hasta más tiempo de pretemporada. Pero se tendrá que hacer a sus compañeros, a las ideas que tenemos de juego. Se le ve vivo, listo, seguro que primero aprende el idioma con facilidad, que será importante. Seguro que se adapta. El buen futbolista se adapta seguro", dijo sobre Djibril Sow.

Nuevamente fue preguntado en Norteamérica por Tecatito Corona, que tiene allí mucho predicamento. "Es un jugador excepcional técnicamente, puede ser el mejor o de los mejores de la plantilla. Llegué faltando dos meses y medio y estaba arrastrando una lesión. No termina de recuperarse, hoy no ha podido entrenar con el grupo por el tobillo. Es una lesión que hace que le quite la continuidad. Nos gustaría mucho que pudiera quedarse con nosotros, que nos pudiera dar todo lo que tiene. Primero porque técnicamente es excepcional y si físicamente pudiera tener el tono... Como dice el club, estamos todos en venta. No sólo Tecatito".

También advirtió que el partido ante el Atlético tendrá mucho de prueba real, con apenas cambios para ser un amistoso. "Estamos a punto de poder empezar la Liga y quiero que mis jugadores jueguen el máximo número de minutos. Eso de hacer muchos cambios en el partido ya lo hemos tenido al principio de la pretemporada. Queremos que mínimo jueguen 70 minutos y que haya cinco o seis que jueguen los 90. Tenemos que estar a punto ya. En Detroit hicimos un equipo, en Guadalajara otro y en el tercer partido cambiará mucho con el equipo de Guadalajara. Considero que es lo mejor, cambiar las alineaciones iniciales".

Gudelj, el otro protagonista en la sala de prensa

Nemanja Gudelj acompañó al técnico del Sevilla en su comparecencia ante la prensa de San Francisco. "Las sensaciones son muy buenas, estamos haciendo una buena pretemporada. Como equipo nos estamos sintiendo muy bien, entrenamos muy bien, a buen ritmo. Estamos en el tramo final de la pretemporada. Estamos en una forma muy buena y se ve en los partidos. Se ve que vamos cogiendo más ritmo. Queda el partido de mañana y empieza lo real".

También habló sobre Djibril Sow. "Lo puedo comparar a como llegué yo. Todo el mundo sabe que el Sevilla siempre quiere ganar cosas y llegan jugadores nuevos. El grupo me recibió espectacular y nosotros hemos hecho lo mismo. Ha venido, ha entrenado y ya es parte de una familia. Eso va solo, muy fácil".

El cental y medio serbio se refirió a la gira que concluye la próxima madrugada: "Está bien, tanto para nosotros como para Estados Unidos. Ves cosas nuevas, estamos felices y contentos. Lo más importante para nosotros es la pretemporada y que nosotros estamos en un buen ritmo de partidos y de entrenos para lo que importa, que es la Liga, la Supercopa y las otras competiciones. Muy contentos de estar aquí, el recibimiento fue espectacular y la organización muy buena".