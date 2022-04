El Sevilla Atlético golea y sale momentáneamente del descenso (4-1)

El Sevilla Atlético se dio un festín en el estadio Jesús Navas (4-1) para escapar de las plazas de descenso junto al punto que los de Alejandro Acejo sumaron el miércoles ante el Costa Brava en partido aplazado. El San Fernando, un rival de la zona medio-alta de la tabla sucumbió ante la vivacidad de los jóvenes nervionenses en un soleado Domingo de Ramos en la carretera de Utrera que acabó con fiesta en el vestuario.

El filial sevillista, con un doblete de Iván Romero, decidió en la segunda mitad un partido que comenzó igualado y que pudo ponerse complicado para los locales a los once minutos, cuando Saúl Rodríguez se plantó solo en un despiste de la defensa ante Javi Díaz, que estuvo acertado a la hora de tapar portería. El Sevilla Atlético daría su primer golpe, no obstante, muy pronto, a los 16 minutos por medio de Luismi Cruz. Al equipo blanquirrojo se le pudo poner mejor la mañana si se hubiese señalado una acción muy dudosa de Iván Romero en el área, pero lo que señaló el colegiado fue la pena máxima en el área local. Empataba desde los once metros Callejón poco antes de llegarse al descanso.

Pero fue en la segunda mitad cuando el Sevilla Atlético decidió agitar de verdad el choque. Alejandro Acejo sacaba de una tacada a Zarzana, José Angel Carmona y Carlos Álvarez y la medida surtía efecto muy pronto, ya que a los dos minutos del triple cambio un centro en una subida de Juan María era rematado por Iván Romero, que anotaba el primero de su cuenta para adelantar a los sevillistas. A los cinco minutos Zarzana ponía más tierra de por medio con el 3-1 y finalmente sería Iván Romero el que cerraría la cuenta con el cuarto.

Con este resultado el filial adelanta momentáneamente al Atlético Sanluqueño y sale de los puestos de descenso. La próxima jornada debe visitar al Sabadell, quinto clasificado.