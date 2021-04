El Sevilla-Atlético de Madrid de Liga, en directo

Está a punto de comenzar el partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid, que tendrá el arbitraje del extremeño Gil Manzano, ayudado en el por por el colegiado riojano Soto Grado.

Los onces titulares

Pocas novedades en ambos onces titulares. De Jong forma en la punta del ataque del Sevilla, sobre un once de gala en el que no está Escudero, que dio positivo en Covid-19. En el Atlético de Madrid faltan Savic, con gastroenteritis, y Joao Félix, que no viajó por problemas musculares.

La elección de De Jong tiene triple justificación. El delantero llega de marcar dos goles con Holanda, también hay razón táctica por la forma de defender del Atlético y además En-Nesyri no se ejercitó un día por unas molestias físicas con que volvió de sus partidos con Marruecos.

El once inicial del Sevilla está formado por Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán, Rakitic; Suso, Ocampos y De Jong.

En el banquillo están Vaclík, Javi Díaz; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Rekik; Gudelj, Óliver Torres, Óscar Rodríguez, Franco Vázquez, Papu Gómez; Munir y En-Nesyri.

El once del Atlético de Madrid es el siguiente: Oblak: Felipe, Giménez, Mario Hermoso; Trippier, Koke, Saúl, Llorente, Lodi; Lemar y Luis Suárez.

Simeone se decanta por un sistema de tres centrales y carrileros, que ocuparán Trippier y Lodi, mientras que Llorente y Saúl escoltarán a Koke en el eje, con Lemar como compañero de Luis Suárez en el doblete atacante.

La previa

El Sevilla y el Atlético de Madrid disputan un clásico de la Liga en lo alto de la clasificación, con el equipo de Diego Pablo Simeone liderando la tabla y el de Julen Lopetegui liderando a los que no son los tres grandes y defendiendo con holgura el cuarto puesto. El partido llega con la incógnita además de cómo responderán los equipos tras el último parón del curso, después del receso por la triple jornada de selecciones.

Estará arbitrado el encuentro por Gil Manzano y llega con incidencias menores, como la ausencia defitiniva de Joao Félix, que era duda por un problema muscular; o la baja por dar positivo en Covid-19 de Escudero.

Aun con esas ausencias, Sevilla y Atlético presentará dos equipos de gala para un choque en el que ambos aspiran a confirmarse como los líderes de sus respectivas ligas. Ni uno ni otro podrán despistarse ante la presión que ejercen sus respectivos perseguidores, por lo que el encuentro se prevé intenso, con una batalla por cada balón dividido, trabajado palmo a palmo.

Tanto Lopetegui como Simeone se dedicaron encendidos elogios por la trayectoria que traen sus equipos hasta este encuentro que cierra la jornada dominical de la actual jornada liguera.