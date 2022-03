El Sevilla Atlético prolonga su mala racha ante el UCAM Murcia (0-2)

La eficacia del UCAM Murcia, uno de los rivales inmersos en la lucha por evitar el descenso, derrotó al Sevilla Atlético en un duelo directo de la zona baja. El equipo de Alejandro Acejo prolongó este domingo su mala racha con una nueva derrota, tras el fulgurante inicio de año, y vuelve a caer en su feudo, que mantuvo invicto en los tres meses anteriores.

La tercera derrota consecutiva desde el triunfo en el derbi devuelve al filial a la zona caliente de la clasificación, al sumar otro tropiezo a los del Atlético Sanluqueño (1-2) y el Andorra (2-0).

Fue en un partido sin apenas ocasiones, en el que el equipo murciano hizo buenas dos de sus escasas llegadas ante un filial también romo e incapaz de sobreponerse a los dos zarpazos de su rival.

El equipo dirigido por Salva Ballesta mostró mucha más eficacia de cara a gol desde que Xemi abriera el marcador antes del descanso. En el arranque de la segunda mitad encajó el segundo gol, obra de Josema, y el Sevilla Atlético buscó con perseverancia pero sin eficacia ni much profundidad recortar distancias.

El inicio prometió un duelo vibrante entre dos rivales necesitados. Más el UCAM Murcia, que está anclado en la cola de la clasicación. Al primer minuto Javi Díaz ya tuvo que emplearse para, con una gran estirada, desviar un taconazo en el área de Rubén Mesa.

La reacción sevillista llegaría con un tiro con rosca desde la frontal de Zarzana, que intentó sorprender buscando el poste

El filial comenzó a hilvanar un mejor juego ofensivo y fruto de ello Iván Romero, tras un centro desde la derecha de Nacho Quintana, no acertó a colar dentro su remate de cabeza, en una acción brillante.

Y justo antes del descanso, Xemi adelantaba al cuadro universitarios con un testarazo al que no pudo responder Javi Díaz.

En la reanudación, una gran triangulación del UCAM propició el temprano 0-2, de Josema, que batió por abajo a Javi Díaz.

Alejandro Acejo intentó cambiar la dinámica del encuentro iniciando el carrusel de sustituciones en dos ventanas.

Pero no dio sus frutos. El filial franjirrojo no bajó los brazos, no le perdió la cara a partido, e incluso Santisteban reclamó un penalti por sufrir un derribo poco antes del final. El árbitro no lo interpretó como falta y el Sevilla Atlético cae al puesto decimosexto, primero de descenso, aunque se mantiene con 31 puntos cercade de los puestos de salvación, gracias a ese colchón que logró en el inicio de año. La racha ha cambiado y urge la reacción.