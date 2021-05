El Barcelona, a Eibar en chanclas y sin Ter Stegen, Pedri ni Messi

La opción de luchar por el tercer puesto del Sevilla pasa, obviamente, por que el Eibar gane al Barcelona. Si el equipo de Ronald Koeman puntúa en Ipurua el partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán será un mero ejercicio de disfrute tras la durísima temporada del equipo de Julen Lopetegui. Los azulgrana aventajan en dos puntos (76) a los blanquirrojos (74), que además tienen en el goal average particular perdido, debido a la derrota liguera en Nervión (0-2) tras el empate en el Camp Nou (1-1)

El contexto del Eibar-Barcelona parte de un ambiente enrarecido por ambas partes: uno recién descendido matemáticamente y otro apeado por su pifiazo ante el Osasuna de la lucha por el título. Pero además, por si ya iba a ir en chanclas y más pendiente del futuro y la reestructuración que Joan Laporta está acometiendo, tiene varias bajas sustanciales.

El portero Marc-André ter Stegen, de baja tras someterse a una intervención en la rodilla derecha, y los atacantes Leo Messi y Pedri, con permiso del club para avanzar sus vacaciones antes de sus compromisos internacionales de este verano, son las principales ausencias. También se perderán el partido los lesionados Ansu Fati, Coutinho y Sergi Roberto. Y Lenglet cumple ciclo de amarillas.

Encima Koeman dice que ha echado en falta cariño del club en los últimos meses... "En la última parte de la temporada no he notado la confianza del club. Con el presidente aún no hemos hablado de futuro. No sé si continúo", aseguró en la rueda de prensa el holandés, que evidenció así el ambiente raro que rodea al conjunto azulgrana, entre rumores de fichajes, como el de Agüero, y futbolistas que no seguirán.