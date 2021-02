Rakitic: "Hay que felicitar al equipo, aunque allí será difícil"

Ivan Rakitic atendió a los micrófonos de SFC Radio al término del encuentro, aún saboreando el gran gol que terminó de definir el resultado de la ida de las semifinales de la Copa. "Hay que felicitar al equipo, aunque allí va a ser difícil, contra uno de los mejores equipos".

"El equipo ha querido hacer un gran partido, ha querido hacer un gran partido, ha querido luchar hasta el final. Y al final ese trabajo merece la pena. Estamos muy contentos y orgullosos, por todos, no sólo por los que han estado en el campo, se escucha el apoyo de los que están en el estadio. Pero nos queda una segunda parte para terminar en Barcelona", afirmó el centrocampista croata.

El ex azulgrana valoró muy positivamente el trabajo colectivo del Sevilla para frenar el gran ataque del Barcelona, que salió con todos sus titulares desde la medular hacia delante. "No, no es fácil. Es un equipo que tiene tanto talento y tantas posibilidades de atacarte... no es fácil. Pero nos hemos juntado muy, muy bien, esperando nuestro momento. Y al final llegó y lo convertimos en un resultado muy interesante, muy positivo para nosotros. Lo importante es disfrutar esta noche, que lo disfruten todos los sevillistas ahora mismo. Pero ya hay que pensar en lo que viene".

Sobre su gol, ha dicho. "Me iba a acercando y he visto que tenía ese espacio ahí. Más que por el gol, me alegro por el equipo, por el esfuerzo hasta el final. Queríamos sacar un buen resultado, lo hicimos de esta manera y si puedo ayudar con un gol, mucho mejor".