Así jugaron los futbolistas del Sevilla: Duro postderbi para Alfonso

En un derbi para olvidar por todo, los futbolistas del Sevilla hicieron lo que pudieron dadas las circunstancias. Demasiadas bajas que no permitieron que se viera a un equipo reconible. Como nombres propios, el mal trago de Alfonso Pastor, que si recibió cuatro goles ante el Chelsea en su debut forzado en Champions por una lesión de Vaclík en el calentamiento, no estuvo afortunado en terreno verdiblanco. Responsable en dos aspectos técnicos en los dos goles, lo que hay que esperar es que esto no influya negativamente en su progresión. En el primer gol, el sábado, no debió perfilarse nunca así en el lanzamiento cerrado de un zurdo por la derecha y en el disparo de Canales ni acomodó bien el cuerpo ni la posición de los brazos.

Alfonso Otra víctima más. Ante el Chelsea tuvo una desafortunada presentación y el derbi no lo olvidará por sus fallos –técnicos, ojo– en los dos goles. Ojalá no afecte en su progresión natural.

Koundé Pese a las muchas alabanzas que aún recibe, su temporada, por lo que sea, no está al nivel habitual. Y se pierde duelos que en los que antes no faltaba nunca. Rozó el empate en un cabezazo.

Diego Carlos En su línea, autoritario, aunque está más cómodo con defensa de cuatro.

Rekik Jugar con tres centrales no es sencillo si no está trabajado y es un marrón para los centrales de los perfiles si no hay coordinación con el carrilero.

Montiel Superado. Parecía abrumado por una situación que nada se parecía a los Boca-River que ha vivido.

Rakitic No es el hombre idóneo para hacer de ancla y sin Fernando ni Jordán Lopetegui no acertó con él.

Óliver Torres Mucho mejor en el arranque del derbi que en la continuación.

Acuña Incómodo en esa posición, descuidó su espalda y el Betis atacó por ahí.

Ocampos El que más peligro llevó, fue sumando cada vez más distancia del área, aunque pudo empatar al final.

Papu Gómez La reanudación la jugó cansado por la sensación que dejó.

Rafa Mir Desasistido. También es cierto que le cuesta conectar con el equipo.

Gudelj Lopetegui lo sacó para tratar de tapar el hueco en el centro, pero era tarde.

Tecatito Hay que verlo. Ganas y poco más, tanto arriba como unos minutos de lateral.

Iván Romero Poco, la verdad.

Zarzana Testimonial.