Lopetegui: "El equipo ha tenido carácter y mentalidad"

Julen Lopetegui ha dado su opinión del Sevilla-Celta, un partido que embocó su equipo co muchos inconvenientes.

"Ha sido un partido complicado y difícil, ante un equipo que venía jugando muy buenos partidos y hoy también lo han demostrado, juegan bien", comenzó diciendo el técnico sevillista.

"Han ocurrido muchos reveses, algunos de índole extradeportivo (positivo en Covid de Bono) y otros en el campo. Pero hemos tenido muy buena mentalidad, hemos entrado muy bien al partido, haciendo daño al Celta, pero luego nos pusimos 1-2. En la segunda parte hemos sido superiores, ellos también han tenido alguna ocasión, pero hemos sido acreedores de los tres puntos y nos quedamos con el carácter, la mentalidad, para ganar a un buen rival", continuó.

El hecho de que los goles del triunfo llegaran en el tramo final no menoscaba el merecimiento del triunfo, según Lopetegui: "En Primera División y en las competiciones en las que estamos no se gana sin sufrir. Enfrente suele haber un buen equipo que busca lo opuesto. Nos hemos repuesto a golpes importantes y el equipo ha tenido carácter para rehacerse. Y al final hemos ganado merecidamente. Nos íbamos 1-2 al descanso y el 2-2 nos ha tranquilizado y en la segunda parte hemos trabajado muy bien. Hemos tenido paciencia, hemos sabido moverlos, nos hemos trabajado el triunfo, nos lo hemos merecido y me voy satisfecho por los chicos".

"Estamos sufriendo el rigor de la pandemia, puede suceder. Cuando han salido fuera ha habido más casos, está fuera de nuestro control. La burbuja no es infalible y no podemos hacer nada. Es una pena porque perdemos futbolistas importante para bastante tiempo",

Desgaste continuo y vista al Krasnodar: "Ha habido un desgaste físico importante, y toca reponerse, ahora toca otro ante un rival durísimo. Todos los equipos en Rusia son duros, todos. Tenemos que recuperarnos lo antes posible y centrarnos en la Champions ahora"

El trabajo de Vaclík: "Me quedo con el carácter y la mentalidad que ha mostrado. Los partidos terminan cuando pita el árbitro. Y él ha sido decisivo para ganar el partido con sus intervenciones en la segunda parte"

Jesús Navas, en su 35 cumpleaños: "Ha hecho un gran esfuerzo, creo que ha hecho un buen partido, igual que el resto de sus compañeros. Venía con esas molestias, se ha levantado mejor esta mañana y nos ha animado a ponerlo. Aunque con alguna molestia ha terminado el partido bien. Pero no va a jugar en Rusia porque está sancionado y le toca recuperar esta semana".

El esperado y prometedor debut de Idrissi: "También ha hecho un buen partido. Nos alegramos de que haya podido debutar. Es importante sumar jugadores a la causa, cuantos más mejor. Idrissi ha superado una lesión y está apto ya para poder ayudarnos y no tengo ninguna duda de que nos va a ayudar".