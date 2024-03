Quique, sobre En-Nesyri: "No me gusta que se pidan explicaciones ni aspavientos en público"

Quique Sánchez Flores, molesto con la actitud individualista de algunos de sus futbolistas, hizo un primer análisis en los medios del club y habló de su bronca con En-Nesyri. "Todos los jugadores parten de la igualdad, y todos tienen derecho de jugar y tener minutos. Personalmente no me gusta que en público se pidan explicaciones o se den aspavientos. Son situaciones que se resolverán dentro del vestuario".

"No, no estoy enfadado con él. Pero me gusta que los jugadores se traten entre iguales, nadie tiene más derecho a jugar que otro. No me gusta que se generen protestas o aspavientos que vayan en contra del club, del equipo. Puedo entender que todos tenemos muchas pulsaciones, pero no puedo permitir que nadie se sienta distinto a otros para tener minutos, cuando En-Nesyri sabe, y es algo que vamos a resolverlo, que estamos siendo condescendientes con un jugador que tiene una lesión en el tobillo desde hace dos semanas y está jugando mermado. Dicho esto, se acaba resolviendo internamente", añadió en la sala de prensa.

El Celta, siempre por delante en juego

Sobre el partido, ha dicho que el Celta ha sido justo vencedor: "Ha estado por delante en gran parte del partido, en la atención a las marcas, en la anticipación, en las sensaciones, y nosotros hemos tenido entre el 50 y el 60 momentos para haber hecho el segundo gol, no lo hemos hecho y hemos perdido". "Siempre hemos ido por detrás en ajustes, en sensaciones, en marcas, en todo", añadió ante los periodistas.

Criticó también que el Sevilla se mostrara desunido. "Cuando nos sentimos unidos y juntos... Lo más importante es que nos sintamos unidos. Cuando hay conductas individuales y nos desengachamos del que tenemos al lado somos peor equipo".

Quique fue preguntado por si cree que el Sevilla ya se ha visto salvado. "Es una buena pregunta", dijo, refiriéndose a que el resultado en Almería quizá le ha dado confianza de la mala al equipo. "Este no es un equipo armado, conjuntado, solvente... Por lo tanto, si perdemos esa unidad, volvemos a ser frágiles. Y no debemos cambiar el objetivo, que es que el equipo se salve", insistió.

Además, dio una clave importante: "Cuando estás mal ajustado se corre más y se llega más tarde. Si estás desajustado, vas a llegar tarde, te vas a abrir, te van a estar incómodo. Y eso una consecuencia de lo otro".

"El paso adelante se demuestra andando, no hablando. Cuando llegamos estábamos empatados con el descenso y hemos cogido un aire que nos da cierta ventaja, pero por eso no vamos a cambiar el mensaje. Día a día tenemos el convencimiento de que este es un grupo que hay que llevarlo, motivarlo, al mejor nivel desde la máxima exigencia. Desde el momento en que bajemos el nivel, lo debilitamos. Hoy hemos sido más débiles desde el principio, desde el mensaje, y luego enfrente ha habido un equipo que ha sido superior a nosotros", ha comentado.

Para concluir, fue preguntado por Isaac y su papel ante el Celta: "Isaac ha estado fantástico, ha hecho un partido fantástico. Ha podido marcar, pero ha tenido un montón de oportunidades, le ha faltado acierto como en Almería de cara al gol. Pero un chico que ha tenido cinco ocasiones de gol es que ha estado en el partido, luego es cuestión de que el balón entre o no entre".