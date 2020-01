Una vez confirmado el traspaso de Munas Dabbur al Hoffenheim, el futbolista se despidió del Sevilla y de su afición a través de una escueta carta abierta en Instagram en la que demuestra su gratitud, reconociendo que no ha sido fácil su etapa en el club de Nervión, y a la afición, que durante los primeros meses de competición casi exigió de forma mayoritaria verlo sobre el campo. Al mismo tiempo, Raúl de Tomás, un delantero que había sido vinculado al Sevilla, está muy cerca de firmar por el Espanyol, procedente del Benfica.

"¡Queridos sevillistas! Los últimos meses no han sido fáciles para mí como sabéis", comienza Dabbur su despedida. "Sin embargo, sólo puedo decir las mejores cosas sobre este gran club. Ha sido un honor compartir vestuario con grandes jugadores y he podido aprender mucho. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de los que me han apoyado. Mis compañeros de equipo, todo el staff del club, la dirección deportiva y la directiva", asegura el internacional israelí.

"Además, quiero dar gracias especialmente a toda la afición, que ha sido absolutamente fantástica conmigo", continúa Dabbur. "Me habéis mostrado mucho cariño y me habéis apoyado hasta el último día. Me habéis hecho más fuerte cada día y nunca os olvidaré. Sevillista seré hasta la muerte", concluye.

En cuanto a De Tomás, cuya vinculación con el Sevilla tenía que ver con el manejo de Jorge Mendes del mercado portugués, aún no se ha confirmado oficialmente su pase al Espanyol. El Benfica pagó al Real Madrid propietario de sus derechos hasta este verano, 20 millones de euros, después de que destacase en el Rayo Vallecano.