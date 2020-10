Lopetegui: "Nos ha faltado el gol"

Julen Lopetegui ha analizado la derrota del Sevilla ante el Eibar. El entrenador sevillista ha sido claro y contundente: "Nos ha faltado el gol". Aun así, ha sacado lecturas positivas en un análisis prolijo del partido.

Así ha empezado su análisis del encuentro, al ser preguntado por las dos ocasiones finales de Carlos Fernández y Ocampos. "Nos ha faltado el gol, hemos tenido innumerables ocasiones de gol. Hemos tenido esas dos que tú dices y siete u ocho más".

Su visión global del partido ha sido la siguiente: "El Eibar nos ha planteado un partido como preveíamos. No nos ha dejado jugar en su campo en los 20 primeros minutos, algo que han hecho mientras tenían esa energía, hemos conseguido bajar esa energía y el partido estaba cambiando el cariz, ellos no llegaban ni una vez. Y cuando mejor estábamos jugando en la primera parte hemos encajado el gol, en una jugada en la que no hemos estado a nuestro mejor nivel. Y en la segunda parte creo que ha sido muy buena por parte nuestra en todos los sentidos. Creo que hemos generado innumerables situaciones de gol, no las hemos aprovechado y cuando no marcas estás más cerca de perder".

Lopetegui cree que el partido de hace cuatro meses, en julio, incluso lo pasó peor el Sevilla ante el Eibar. "La primera parte ellos nos han apretado bien, arriba, como esperábamos, y esas situaciones las vas superando con paciencia y continuidad. Nos han apretado pero no han sido capaces de tener situaciones de gol. Estábamos incómodos, pero es el partido que propone el Eibar. El año pasado sufrimos mucho más. Y cuando estábamos dando la vuelta a la situación y estábamos mejor y ellos estaban acusando ese esfuerzo, ha venido ese gol".

El técnico guipuzcoano se queda con la imagen de la segunda mitad, pese a esa falta de gol. "En la segunda parte hemos tenido situaciones muy claras, nada más empezar hemos tenido dos. Luego hemos tenido continuidad en el fútbol y en el peligro. Hemos buscado de muchas maneras y no hemos estado acertados en el último golpeo de balón, en el remate, el último pase. No tengo nada que decir de la actitud del equipo. Hemos ganado los duelos, hemos ganado las segundas jugadas. Nos ha faltado el gol y hay que quedarse con lo positivo, quedarse con las cosas que tenemos que mejorar y seguir trabajando para mejorar".

La mínima distancia entre la victoria y la derrota. "Debemos seguir trabajando con la misma actitud que cuando tenemos continuidad en las victorias. Entre las victorias y las derrotas hay una mínima distancia. Son partidos diferentes el de Granada y éste. En el fútbol los merecimientos no valen, valen los goles, y hoy hemos sido castigados de manera contundente. Esto es lo que tiene el fútbol cuando juegas tantas competiciones".

La actitud, muy positiva: "Contundentemente no, no va a faltar motivación en la Liga. En cuanto a actitud no tengo ningún ápice de crítica hacia ellos, al contrario. La primera parte fue complicada, nos han marcado un gol creo que evitable. Ir al descanso 0-1 nos han condicionado. Hemos tenido un poquito de precipitación que con otro marcador no habríamos tenido, en esos remates. Pero la actitud no falta, puede haber falta de acierto, pero de actitud, no".

La igualdad de la Liga española. "Todos los equipos tenemos problemas ante todos los equipos en la Liga española, puedes ganar al Chelsea y te puede ganar el Eibar. La continuidad es fundamental para competir con cualquier rival, eso está fuera de toda duda".

Mirar lo positivo y corregir lo negativo. "Nosotros le damos importancia y estamos dolidos por no haber conseguido los tres puntos, lo que tenemos que hacer es levantarnos rápido. Y saber que aunque hemos perdido hay cosas positivas y otras que tenemos que mejorar. Y eso es todo".