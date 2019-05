Joaquín Caparrós ha ofrecido la rueda de prensa previa al último partido de la Liga 18-19 descartando que Sevilla y Athletic vayan a pactar un empate. "Conociendo al Athletic y a nosotros, va a ser un partido abierto y los dos van a salir a intentar a ganar. En el fútbol de antemano no se pacta nada. En el fútbol se habla de todo, tenemos que ir a lo nuestro. Los comentarios se hacen, da vida a la semana. ¿Qué haríais vosotros sin esos comentarios durante la semana?", ha dicho Caparrós.

El entrenador del Sevilla sabe que hay mucho en juego, porque no quiere que su equipo vuelva a arrastrar el lastre de empezar a jugar en julio rondas europeas. "Sería un palo porque ya saben los futbolistas lo que es empezar tan pronto. Va a ser un partido fuerte, ante un equipo que tiene una identidad. Sabéis lo que he disfrutado con este equipo. Será un partido abierto y esperemos que salga mejor que ante el Leganés".

Caparrós ha insistido en la necesidad de evitar las rondas previas de la Liga Europa: "Queremos terminar bien porque nos estamos jugando un puesto, ser sexto o empezar en la previa, es un partido importante", ha dicho, y ha añadido luego: "El partido es muy importante para nosotros. Luego llega el mes de julio muy pronto y arrastra muchas situaciones y vamos a intentar evitar jugar tan pronto".

Ahí ha salido a colación la dificultad del Sevilla, tan cargado de partidos, ante equipos de corte físico: "Las plantillas tienen unas características. Sufrimos con el Girona, con el Getafe… La experiencia que tenemos que nos sirva para crecer. Tú tienes unas características distintas a ese tipo de juego".

Al respecto, se le ha recordado la derrota ante otro equipo físico como el Leganés. "Muchas veces no tienes ese tipo de futbolistas para neutralizar ese tipo de juego, pero vamos a intentar hacer nuestro juego".

Y también los problemas que tiene en forma de bajas en el centro del campo, sin Banega, Gonalons ni Roque Mesa. "Los que salgan a lo mejor no han jugado mucho, tienen esta oportunidad, las situaciones son las que son y no me gusta justificar con las bajas. La competición es muy baja y tenemos que contar con todos los integrantes de la plantilla. Y mañana puede que tengan que jugar algunos que no han tenido muchos minutos".

La intensidad competitiva del Athletic de Garitano: "Esperamos el ADN del Athletic, que le ha dado Garitano, mérito de su cuerpo técnico. Estaba casi K.O. y con la intensidad y ese ADN está donde está. Hay que felicitar a Garitano y a todos sus futbolistas".

La difícil carambola de que pierdan Valencia y Getafe: "En el fútbol se puede escribir una enciclopedia de cosas que han pasado. Vamos a intentar hacer un buen partido y es una pena que no dependa de nosotros para ese puesto".

¿Último partido de Caparrós como técnico del Sevilla? "Podría ser el penúltimo partido, nos queda otro en Tanzania. Vamos a ver, vamos a esperar".

Vaivén de la trayectoria de Caparrós: "Ya haremos balance la semana que viene. Ha sido una pequeña desilusión. Teníamos mucha distancia de ventaja, luego tuvimos la oportunidad de dar el salto y no lo dimos. Ese balance a la semana que viene. Os invito a Tanzania y allí haré la reflexión de lo que ha sido la temporada.

El término 'fracaso' y el aprendizaje: "En España se tiene la palabra fracaso para analizar y crecer. 'El niño ha suspendido, ha fracasado'. No, se analiza y eso ayuda a crecer. Se pone ese calificativo, pero eso ya lo haremos la semana que viene".

Admiración hacia Bordalás: "Ahí están los resultados y a los técnicos nos miden por los resultados. Estamos en una sociedad de resultados, y a ustedes os piden audiencia. Eso es así. Tengo un buen concepto de él".

Charla con Andre Silva: "Es normal que conteste al entrenador. Yo no he dicho que sea un mal profesional, sino que no nos gustaría verlo, estando en casa sentado, jugando con su selección. Lo hemos hablado y tenemos una relación entrenador-jugador".